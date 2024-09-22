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    • Кожахмет: «Где-то уже принято решение о том, чтобы привести «Женис» в жертву, дабы не допустить вылет «Шахтера» из КПЛ»

    Кожахмет: «Где-то уже принято решение о том, чтобы привести «Женис» в жертву, дабы не допустить вылет «Шахтера» из КПЛ»

    Генеральный директор «Жениса» Айдын Кожахмет недоволен судейством.

    Ещe пару месяцев назад мне несколько человек из мира нашего футбола говорили, что где-то уже принято решение о том, чтобы привести «Женис» в жертву, дабы не допустить вылет «Шахтера» из КПЛ. Я на это отвечал однозначно: «в такие слухи не верю». А зря. В последнее время часто вспоминаю об этих слухах. Они будто обретают под собой почву.

    Судите сами: в личной встрече с карагандинцами нам отменили чистый пенальти, назначенный Данияром Сахи. Тогда вмешался VAR. Сегодня же Багдат Абдуллаев дал в наши ворота «точку» на 90-й минуте, а VAR упорно молчал. Хотя по этому видео понятно, что как минимум внимания этот эпизод заслуживал.

    В первом тайме у Абдуллаева был куда более весомый повод назначить «точку» в наши ворота. И если бы он тогда решил наказать нас, то мы вряд ли стали бы возмущаться, поскольку основания были. Но тогда у нас было бы 1,5 тайма на исправление. А тут приговорил на последней минуте. Дело не в поражении, мы играли плохо. Дело в недобрых слухах. Завтра внимательно буду смотреть «Шахтер».

    Мы сегодня играли очень плохо, «Атырау» заслуживал победу.

    Я предлагаю смотреть на вещи шире. И у меня накипело. Из тура в тур мы сталкиваемся со странными судейскими решениями. Нашим игрокам выбивают зубы и ломают скулу. Но судья за это даже жeлтых карточек не дают. Мы за весь сезон не пробили ни одного пенальти, хотя оснований для их назначения было немало. Например, сегодня, когда нашего вингера Бруно в штрафной остановили ударом локтем в лицо. Или в позапрошлом туре с «Шахтером». И подобных эпизодов было предостаточно за весь сезон. Но я молчал, списывая все это на элементарные ошибки. Не верил ни в какие интриги. А теперь убеждаюсь, что все слухи о том, что нас будут приносить в жертву, не беспочвенны. Не хочу в это верить, но мы же всe видим. И молчать не станем.

    • 21 сентября «Женис» уступил «Атырау» в 21-ом туре КПЛ.
    • Столичный клуб занимает предпоследнюю строчку в Премьер-лиге, опережая «Шахтер» на 4 очка.

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    Источник: телеграм-канал Kozhakhmet_inside

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    22.09.2024 10:34
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