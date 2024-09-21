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  • «Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 13:50
Атырау
21.09.2024, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Женис
39' Е. Калдыбеков (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
11
Bruno Silva
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
18
Степанов
19
Наджарян
55
Нойок
6
Калдыбеков
34
Новак
21
Жагоров
7
Стасевич
9
Адиль
14
Сигневич
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
Тевзадзе
5
25
Ром
12
Совет
11
32
Будински
5
Волков
14
19
Сантос
Остались в запасе
Атырау
Женис
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Атырау - Женис
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0

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жениса», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Женис»

«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Атырау
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