21.09.2024, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
18
Степанов
19
Наджарян
55
Нойок
6
Калдыбеков
34
Новак
21
Жагоров
7
Стасевич
9
Адиль
14
Сигневич
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
Тевзадзе
5
25
Ром
12
Совет
11
32
Будински
5
Волков
14
19
Сантос
Остались в запасе
Атырау
Женис
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Атырау - Женис
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Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жениса», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»