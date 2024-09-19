Агент Сафонов назвал футболистов РПЛ, способных заиграть в Европе

Футбольный агент Алексей Сафонов перечислил игроков, которые уже готовы выступать за европейские клубы.

– Летом в Европу уехало четыре российских игрока из РПЛ: Чалов, Миранчук, Худяков и Сафонов. Три игрока из четырeх поехали не в топ-чемпионаты. Говорит ли это о том, что россияне просто хотят поскорее уехать?

– Это всe индивидуально, кто-то просто хочет получить игровую практику и европейский опыт. У Чалова, наверное, была определeнная обида, что не отпустили в Англию, а Миранчук, возможно, транзитом через Швейцарию хочет уехать к брату или в более сильный чемпионат. Со стороны легко всe это обсуждать, но мы ведь не знаем всех нюансов.

– К вам обращались из Европы?

– Да, ко мне обращаются постоянно. Это нормальное явление.

– Кто из игроков РПЛ готов уехать в Европу?

– Из русских Тикнизян, Латышонок, Пиняев, Тюкавин, Майстрович, Глушенков, Ежов, Литвинов, Воробьeв, Кривцов, Сперцян и Батраков.

У нас есть таланты, которые могут выстрелить в Европе. Каждому овощу своe время.