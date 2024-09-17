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    • «Кайсар» – «Астана»: прогноз на матч 15-го тура Премьер-лиги Казахстана – 18 сентября 2024

    «Кайсар» – «Астана»: прогноз на матч 15-го тура Премьер-лиги Казахстана – 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе «им. Гани Муратбаева» состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Кайсар» и «Астана». Обе они будут находиться в начале рейтинговой таблицы, но их текущие формы существенно различаются.

    «Кайсар»

    «Кайсар» занимает 5-е место в Премьер-лиге с 25 стрелками после 18 туров. Команда мягкой игры не выиграла в 4 из последних 5 матчей. Несмотря на это, они остаются конкурентоспособными, что закрепило победу над «Ордабасы» (2:1). Однако недостатки в обороне очевидны – 5 пропущенных голов за последние 5 боев. Руслан Юденков – лучший бомбардир команды с 4 голами в 18 матчах.

    Последние матчи «Кайсара»:

    • Премьер-лига. 14.09.2024: «Женис» 1:0 «Кайсар»
    • Премьер-лига. 31.08.2024: «Кайсар» 2:1 «Ордабасы»
    • Премьер-лига. 24.08.2024: «Кайсар» 0:0 «Жетысу»
    • Премьер-лига. 18.08.2024: «Актобе» 1:1 «Кайсар»
    • Премьер-лига. 03.08.2024: «Атырау» 2:2 «Кайсар»

    «Астана»

    «Астана» находится на 7-м месте в таблице, набрав 24 очка после 15 туров. Команда находится в отличной форме, победив в последних трeх матчах, и выглядит фаворитом в предстоящей игре. За последние 5 матчей они забили 12 голов и пропустили лишь 4. Джеффри возглавляет список бомбардиров клуба с 7 голами в 8 матчах. «Астана» также показывает отличные результаты в еврокубках, что дает им силу.

    Последние матчи «Астаны»:

    • Премьер-лига. 14.09.2024: «Астана» 2:1 «Кызыл-Жар»
    • Премьер-лига. 01.09.2024: «Кайрат» 0:1 «Астана»
    • Лига конференций. 29.08.2024: «Астана» 3:0 «Бранн»
    • Лига конференций. 22.08.2024: «Бранн» 2:0 «Астана»
    • Лига конференций. 14.08.2024: «Астана» 6:1 «Корвинул Хунедоара»

    Личные встречи

    В последних встречах «Астана» доминирует над «Кайсаром». Команда не проигрывает в 23 матчах против этого соперника и регулярно забивает. «Кайсару» редко приходилось огорчить фаворита, а их последние встречи закончились не в их пользу.

    • Премьер-лига. 12.05.2024: «Астана» 1:1 «Кайсар»
    • Премьер-лига. 20.08.2023: «Астана» 1:1 «Кайсар»
    • Кубок. 30.04.2023: «Кайсар» 0:2 «Астана»
    • Премьер-лига. 23.04.2023: «Кайсар» 1:2 «Астана»

    Статистика

    «Кайсар»:

    • Забивка в среднем: 1,00 гола за матч
    • Запускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Астана»:

    • Забивка в среднем: 2,40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0,80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 головы

    Прогноз на матч

    С учетом нынешней формы и статистики команды, «Астана» выглядит более независимой и мотивированной. Команда не показывает только уверенную игру в нападении, но и надежно действует в обороне. «Кайсару» будет сложно преодолеть барьеры «Астаны», особенно с учетом их личных встреч.

    Рекомендации по ставкам:

    • Победа «Астаны» – коэффициент 1,70
    • Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,85
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1,90

    Рекомендация: Победа «Астаны» по коэффициенту 1,70.

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    «Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 12:32
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