«Кайсар» – «Астана»: прогноз на матч 15-го тура Премьер-лиги Казахстана – 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе «им. Гани Муратбаева» состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Кайсар» и «Астана». Обе они будут находиться в начале рейтинговой таблицы, но их текущие формы существенно различаются.

«Кайсар»

«Кайсар» занимает 5-е место в Премьер-лиге с 25 стрелками после 18 туров. Команда мягкой игры не выиграла в 4 из последних 5 матчей. Несмотря на это, они остаются конкурентоспособными, что закрепило победу над «Ордабасы» (2:1). Однако недостатки в обороне очевидны – 5 пропущенных голов за последние 5 боев. Руслан Юденков – лучший бомбардир команды с 4 голами в 18 матчах.

Последние матчи «Кайсара»:

«Астана»

«Астана» находится на 7-м месте в таблице, набрав 24 очка после 15 туров. Команда находится в отличной форме, победив в последних трeх матчах, и выглядит фаворитом в предстоящей игре. За последние 5 матчей они забили 12 голов и пропустили лишь 4. Джеффри возглавляет список бомбардиров клуба с 7 голами в 8 матчах. «Астана» также показывает отличные результаты в еврокубках, что дает им силу.

Последние матчи «Астаны»:

Личные встречи

В последних встречах «Астана» доминирует над «Кайсаром». Команда не проигрывает в 23 матчах против этого соперника и регулярно забивает. «Кайсару» редко приходилось огорчить фаворита, а их последние встречи закончились не в их пользу.

Статистика

«Кайсар»:

Забивка в среднем: 1,00 гола за матч

Запускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Астана»:

Забивка в среднем: 2,40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0,80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 головы

Прогноз на матч

С учетом нынешней формы и статистики команды, «Астана» выглядит более независимой и мотивированной. Команда не показывает только уверенную игру в нападении, но и надежно действует в обороне. «Кайсару» будет сложно преодолеть барьеры «Астаны», особенно с учетом их личных встреч.

Рекомендации по ставкам:

Победа «Астаны» – коэффициент 1,70

Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,85

Обе забьют – Да – коэффициент 1,90

Рекомендация: Победа «Астаны» по коэффициенту 1,70.