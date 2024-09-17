«Кайсар» – «Астана»: прогноз на матч 15-го тура Премьер-лиги Казахстана – 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе «им. Гани Муратбаева» состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Кайсар» и «Астана». Обе они будут находиться в начале рейтинговой таблицы, но их текущие формы существенно различаются.
«Кайсар»
«Кайсар» занимает 5-е место в Премьер-лиге с 25 стрелками после 18 туров. Команда мягкой игры не выиграла в 4 из последних 5 матчей. Несмотря на это, они остаются конкурентоспособными, что закрепило победу над «Ордабасы» (2:1). Однако недостатки в обороне очевидны – 5 пропущенных голов за последние 5 боев. Руслан Юденков – лучший бомбардир команды с 4 голами в 18 матчах.
Последние матчи «Кайсара»:
- Премьер-лига. 14.09.2024: «Женис» 1:0 «Кайсар»
- Премьер-лига. 31.08.2024: «Кайсар» 2:1 «Ордабасы»
- Премьер-лига. 24.08.2024: «Кайсар» 0:0 «Жетысу»
- Премьер-лига. 18.08.2024: «Актобе» 1:1 «Кайсар»
- Премьер-лига. 03.08.2024: «Атырау» 2:2 «Кайсар»
«Астана»
«Астана» находится на 7-м месте в таблице, набрав 24 очка после 15 туров. Команда находится в отличной форме, победив в последних трeх матчах, и выглядит фаворитом в предстоящей игре. За последние 5 матчей они забили 12 голов и пропустили лишь 4. Джеффри возглавляет список бомбардиров клуба с 7 голами в 8 матчах. «Астана» также показывает отличные результаты в еврокубках, что дает им силу.
Последние матчи «Астаны»:
- Премьер-лига. 14.09.2024: «Астана» 2:1 «Кызыл-Жар»
- Премьер-лига. 01.09.2024: «Кайрат» 0:1 «Астана»
- Лига конференций. 29.08.2024: «Астана» 3:0 «Бранн»
- Лига конференций. 22.08.2024: «Бранн» 2:0 «Астана»
- Лига конференций. 14.08.2024: «Астана» 6:1 «Корвинул Хунедоара»
Личные встречи
В последних встречах «Астана» доминирует над «Кайсаром». Команда не проигрывает в 23 матчах против этого соперника и регулярно забивает. «Кайсару» редко приходилось огорчить фаворита, а их последние встречи закончились не в их пользу.
- Премьер-лига. 12.05.2024: «Астана» 1:1 «Кайсар»
- Премьер-лига. 20.08.2023: «Астана» 1:1 «Кайсар»
- Кубок. 30.04.2023: «Кайсар» 0:2 «Астана»
- Премьер-лига. 23.04.2023: «Кайсар» 1:2 «Астана»
Статистика
«Кайсар»:
- Забивка в среднем: 1,00 гола за матч
- Запускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
«Астана»:
- Забивка в среднем: 2,40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0,80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 головы
Прогноз на матч
С учетом нынешней формы и статистики команды, «Астана» выглядит более независимой и мотивированной. Команда не показывает только уверенную игру в нападении, но и надежно действует в обороне. «Кайсару» будет сложно преодолеть барьеры «Астаны», особенно с учетом их личных встреч.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Астаны» – коэффициент 1,70
- Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,85
- Обе забьют – Да – коэффициент 1,90
Рекомендация: Победа «Астаны» по коэффициенту 1,70.