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  • «Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 15:50
Кайсар
18.09.2024, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Астана
8' У. Камара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
28
Усман Камара
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-3-3-1
88
Сикач
3
Толегенов
18
Прындета
56
Юденков
40
Кобуладзе
10
Нарзилдаев
15
Пайович
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
13
Сахалбаев
40
Жаксылыков
4-1-1-2-2
93
Чондрич
4
Быстров
3
Калайца
22
Марочкин
2
Бартолец
7
Куат
24
Осеи
7
Грипши
28
Камара
20
Аханону
99
Жоффри
18
Прындета
77
Совпель
77
Совпель
18
Прындета
13
Сахалбаев
9
Бородин
9
Бородин
13
Сахалбаев
7
Алтынбеков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
99
99
40
Жаксылыков
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
3
Калайца
5
Казуколовас
5
Казуколовас
3
Калайца
7
Грипши
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Грипши
2
Бартолец
11
Вороговский
11
Вороговский
2
Бартолец
20
Аханону
10
Астанов
10
Астанов
20
Аханону
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Кайсар
Астана
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Астаны», 15-й тур чемпионат Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар»«Астана»

«Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайсар
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