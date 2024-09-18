18.09.2024, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
3-3-3-1
88
Сикач
3
Толегенов
18
Прындета
56
Юденков
40
Кобуладзе
10
Нарзилдаев
15
Пайович
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
13
Сахалбаев
40
Жаксылыков
4-1-1-2-2
93
Чондрич
4
Быстров
3
Калайца
22
Марочкин
2
Бартолец
7
Куат
24
Осеи
7
Грипши
28
Камара
20
Аханону
99
Жоффри
18
Прындета
77
Совпель
77
Совпель
18
Прындета
13
Сахалбаев
9
Бородин
9
Бородин
13
Сахалбаев
7
Алтынбеков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
99
99
40
Жаксылыков
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
3
Калайца
5
Казуколовас
5
Казуколовас
3
Калайца
7
Грипши
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Грипши
2
Бартолец
11
Вороговский
11
Вороговский
2
Бартолец
20
Аханону
10
Астанов
10
Астанов
20
Аханону
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Кайсар
Астана
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Астаны», 15-й тур чемпионат Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»