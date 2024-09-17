В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют «Акрон» и «Факел». Матч пройдет в Самаре, начало – в 16:15 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева занимает 3-е место в группе D, набрав 5 очков. «Акрон» добыл 1 победу в основное время, 1 – по пенальти и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:6.

Последние результаты «Акрона»:

«Факел» не набрал ни одного очка в 3 играх и замыкает квартет D.. Подопечные Дмитрия Пятибратова потерпели 3 поражения с разницей мячей 1:7.

Предыдущие результаты «Факела»:

Очные встречи

15.08.24 «Факел» – «Акрон» – 1:2 Кубок России;

22.07.24 «Факел» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;

17.11.21 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Первая лига;

08.08.21 «Факел» – «Акрон» – 1:0 Первая лига;

15.05.21 «Акрон» – «Факел» – 0:2 Первая лига.

Прогноз на матч «Акрон» – «Факел»

У «Факела» неважно складываются дела и в чемпионате, и в кубке. Вполне возможно, команда пожертвует одним турниром, чтобы улучшить ситуацию в другом. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.25.