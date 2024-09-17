В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют «Акрон» и «Факел». Матч пройдет в Самаре, начало – в 16:15 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева занимает 3-е место в группе D, набрав 5 очков. «Акрон» добыл 1 победу в основное время, 1 – по пенальти и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:6.
Последние результаты «Акрона»:
- 15.09.24 «Акрон» – «Химки» – 3:0 РПЛ;
- 31.08.24 «Ахмат» – «Акрон» – 0:0 РПЛ;
- 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1 (пен. 5:4), Кубок России.
«Факел»
«Факел» не набрал ни одного очка в 3 играх и замыкает квартет D.. Подопечные Дмитрия Пятибратова потерпели 3 поражения с разницей мячей 1:7.
Предыдущие результаты «Факела»:
- 14.09.24 «Факел» – «Пари НН» – 0:0 РПЛ;
- 01.09.24 «Ростов» – «Факел» – 4:1 РПЛ;
- 27.08.24 «Факел» – «Рубин» – 0:2 Кубок России.
Очные встречи
- 15.08.24 «Факел» – «Акрон» – 1:2 Кубок России;
- 22.07.24 «Факел» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;
- 17.11.21 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Первая лига;
- 08.08.21 «Факел» – «Акрон» – 1:0 Первая лига;
- 15.05.21 «Акрон» – «Факел» – 0:2 Первая лига.
Прогноз на матч «Акрон» – «Факел»
У «Факела» неважно складываются дела и в чемпионате, и в кубке. Вполне возможно, команда пожертвует одним турниром, чтобы улучшить ситуацию в другом. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.25.