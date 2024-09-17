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    «Акрон» – «Факел»: прогноз на матч Кубка России, 18 сентября

    В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют «Акрон» и «Факел». Матч пройдет в Самаре, начало – в 16:15 (мск).

    «Акрон»

    Команда Заура Тедеева занимает 3-е место в группе D, набрав 5 очков. «Акрон» добыл 1 победу в основное время, 1 – по пенальти и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:6.

    Последние результаты «Акрона»:

    • 15.09.24 «Акрон» – «Химки» – 3:0 РПЛ;
    • 31.08.24 «Ахмат» – «Акрон» – 0:0 РПЛ;
    • 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1 (пен. 5:4), Кубок России.

    «Факел»

    «Факел» не набрал ни одного очка в 3 играх и замыкает квартет D.. Подопечные Дмитрия Пятибратова потерпели 3 поражения с разницей мячей 1:7.

    Предыдущие результаты «Факела»:

    Очные встречи

    • 15.08.24 «Факел» – «Акрон» – 1:2 Кубок России;
    • 22.07.24 «Факел» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;
    • 17.11.21 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Первая лига;
    • 08.08.21 «Факел» – «Акрон» – 1:0 Первая лига;
    • 15.05.21 «Акрон» – «Факел» – 0:2 Первая лига.

    Прогноз на матч «Акрон» – «Факел»

    У «Факела» неважно складываются дела и в чемпионате, и в кубке. Вполне возможно, команда пожертвует одним турниром, чтобы улучшить ситуацию в другом. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.25.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 11:00
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