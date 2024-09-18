18.09.2024, среда, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-1-1-2-2
13
Волков
13
Бардыбахин
3
Баранок
19
Бокоев
23
Димоски
5
Москвичев
25
Эсанов
8
Хубулов
99
Палиенко
22
Дзюба
11
Беншимоль
3-1-3-3
88
Гудиев
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
13
Калинин
88
Щетинин
77
Багателия
99
Гиоргобиани
77
Ивлев
79
Каштанов
7
Моцпан
8
Багамаев
23
Димоски
21
Фернандес
21
Фернандес
23
Димоски
99
Палиенко
21
Галоян
21
Галоян
99
Палиенко
11
Беншимоль
69
Дмитриев
69
Дмитриев
11
Беншимоль
22
Дзюба
53
Грибов
53
Грибов
22
Дзюба
77
Ивлев
71
Мастерной
71
Мастерной
77
Ивлев
13
Калинин
33
Квеквескири
33
Квеквескири
13
Калинин
99
Гиоргобиани
19
Селе
19
Селе
99
Гиоргобиани
88
Щетинин
16
Мертенс
16
Мертенс
88
Щетинин
Остались в запасе
Акрон
Факел
78
Александр Васютин
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Акрон - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Факела», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»