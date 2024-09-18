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  • «Акрон» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Акрон» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 15:05
Акрон
18.09.2024, среда, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Факел
50' В. Хубулов 63' С. Грибов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
16
Дилан Мертенс
АП
4-1-1-2-2
13
Волков
13
Бардыбахин
3
Баранок
19
Бокоев
23
Димоски
5
Москвичев
25
Эсанов
8
Хубулов
99
Палиенко
22
Дзюба
11
Беншимоль
3-1-3-3
88
Гудиев
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
13
Калинин
88
Щетинин
77
Багателия
99
Гиоргобиани
77
Ивлев
79
Каштанов
7
Моцпан
8
Багамаев
23
Димоски
21
Фернандес
21
Фернандес
23
Димоски
99
Палиенко
21
Галоян
21
Галоян
99
Палиенко
11
Беншимоль
69
Дмитриев
69
Дмитриев
11
Беншимоль
22
Дзюба
53
Грибов
53
Грибов
22
Дзюба
77
Ивлев
71
Мастерной
71
Мастерной
77
Ивлев
13
Калинин
33
Квеквескири
33
Квеквескири
13
Калинин
99
Гиоргобиани
19
Селе
19
Селе
99
Гиоргобиани
88
Щетинин
16
Мертенс
16
Мертенс
88
Щетинин
Остались в запасе
Акрон
Факел
78
Александр Васютин
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Акрон - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Факела», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Факел»

«Акрон» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Факел Акрон
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