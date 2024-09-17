В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют «Ростов» и «Оренбург». Матч пройдет в Ростове, начало – в 19:00 (мск).

«Ростов»

Команда Валерия Карпина набрала 6 очков и занимает 2-е место в группе B. «Ростов» добыл 2 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 4:2.

Последние результаты «Ростова»:

«Оренбург»

«Оренбург» не набрал ни очка в своей группе и занимает 4-е место. Подопечные Давида Деограсии потерпели 3 поражения, разница мячей – 2:5.

Предыдущие результаты «Оренбурга»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург»

У «Оренбурга» не хватает сил для достойного выступления и в чемпионате, и в Кубке. «Ростов» обыграл команду Деограсии в гостях, обыграет и дома. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.