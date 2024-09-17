В среду, 18 сентября, в 4-м туре Кубка России сыграют «Ростов» и «Оренбург». Матч пройдет в Ростове, начало – в 19:00 (мск).
«Ростов»
Команда Валерия Карпина набрала 6 очков и занимает 2-е место в группе B. «Ростов» добыл 2 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 4:2.
Последние результаты «Ростова»:
- 14.09.24 «Краснодар» – «Ростов» – 2:0 РПЛ;
- 01.09.24 «Ростов» – «Факел» – 4:1 РПЛ;
- 28.08.24 «Оренбург» – «Ростов» – 0:1 КУбок России.
«Оренбург»
«Оренбург» не набрал ни очка в своей группе и занимает 4-е место. Подопечные Давида Деограсии потерпели 3 поражения, разница мячей – 2:5.
Предыдущие результаты «Оренбурга»:
- 14.09.24 «Оренбург» – «Локомотив» – 2:4 РПЛ;
- 01.09.24 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;
- 28.08.24 «Оренбург» – «Ростов» – 0:1 Кубок России.
Очные встречи
- 28.08.24 «Оренбург» – «Ростов» – 0:1 Кубок России;
- 17.08.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:2 РПЛ;
- 29.04.24 «Ростов» – «Оренбург» – 2:1 РПЛ;
- 06.11.23 «Оренбург» – «Ростов» – 1:1 РПЛ;
- 10.04.23 «Оренбург» – «Ростов» – 2:2 РПЛ.
Прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург»
У «Оренбурга» не хватает сил для достойного выступления и в чемпионате, и в Кубке. «Ростов» обыграл команду Деограсии в гостях, обыграет и дома. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.