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    Карпин сказал, что ему не понравилось в игре с «Оренбургом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по итогам кубкового матча с «Оренбургом».

    «Много что понравилось. Не понравились первые минуты первого тайма. Неправильно и плохо играли без мяча. С мячом всe вроде как ничего.

    Что касается эпизода с пенальти, я вообще не видел, ничего не могу сказать. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать. В каких‑то матчах этого достаточно, а в каких‑то будет не хватать.

    Все замены были в матче плановые, кроме последней, когда вышел Осипенко. У Игнатова была желтая карточка, и он подустал», – сказал Карпин.

    • «Ростов» пропустил первым, но выиграл со счетом 3:1.
    • Эта победа позволила команде досрочно выйти в плей-офф Фонбет Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 01:01
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    Комментарии (2)
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    sanches85
    1726713619
    Карпуша издец как баба ноет каждый матч. То ему не это, это ему не то...
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    evgevg13
    1726723898
    Нормальная, реальная оценка прошедшего матча.
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