Карпин сказал, что ему не понравилось в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по итогам кубкового матча с «Оренбургом».

«Много что понравилось. Не понравились первые минуты первого тайма. Неправильно и плохо играли без мяча. С мячом всe вроде как ничего.

Что касается эпизода с пенальти, я вообще не видел, ничего не могу сказать. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать. В каких‑то матчах этого достаточно, а в каких‑то будет не хватать.

Все замены были в матче плановые, кроме последней, когда вышел Осипенко. У Игнатова была желтая карточка, и он подустал», – сказал Карпин.

«Ростов» пропустил первым, но выиграл со счетом 3:1.

Эта победа позволила команде досрочно выйти в плей-офф Фонбет Кубка России.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!