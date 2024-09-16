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    • «Арсенал» – «Урал»: прогноз на матч 10 тура Первой лиги, 16 сентября 2024

    «Арсенал» – «Урал»: прогноз на матч 10 тура Первой лиги, 16 сентября 2024

    В 10 туре Первой лиги пройдет матч «Арсенал» – «Урал». Игра состоится 16 сентября 2024 года, 17:00 по мск и пройдет в Туле.

    «Арсенал»

    Команда занимает 1 место в таблице с 19 очками после 9 матчей: 5 побед, 4 ничьи и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 9:4. Последние результаты команды:

    «Урал»

    «Урал» занимает 2 место с 18 очками, после 9 матчей (5 побед, 3 ничьи и 1 поражение). Команда забила 15 голов, пропустила 7. Последние результаты:

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Урал»

    В последних очных матчах преимущество было на стороне «Урала»:

    • 21.05.2022, «Арсенал» – «Урал» 1:2;
    • 27.09.2021, «Урал» – «Арсенал» 2:0;
    • 04.04.2021, «Урал» – «Арсенал» 2:0.

    Матч обещает быть упорным, учитывая текущую форму команд. «Арсенал» стабильно выступает на домашней арене, в то время как «Урал» демонстрирует уверенную игру в атаке, но иногда допускает ошибки в обороне. Прогноз – ничья или минимальная победа «Арсенала» (1.40).

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 10:19
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