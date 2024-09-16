В 10 туре Первой лиги пройдет матч «Арсенал» – «Урал». Игра состоится 16 сентября 2024 года, 17:00 по мск и пройдет в Туле.
«Арсенал»
Команда занимает 1 место в таблице с 19 очками после 9 матчей: 5 побед, 4 ничьи и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 9:4. Последние результаты команды:
- 09.09.2024, «Торпедо» – «Арсенал» 2:2;
- 31.08.2024, «Арсенал Тула» – «СКА-Хабаровск» 1:0;
- 23.08.2024, «Тюмень» – «Арсенал» 0:0.
«Урал»
«Урал» занимает 2 место с 18 очками, после 9 матчей (5 побед, 3 ничьи и 1 поражение). Команда забила 15 голов, пропустила 7. Последние результаты:
- 07.09.2024, «Урал» – «Ротор» 1:1;
- 31.08.2024, «Урал» – «Алания » 3:1;
- 24.08.2024, «Нефтехимик» – «Урал» 1:1.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Урал»
В последних очных матчах преимущество было на стороне «Урала»:
- 21.05.2022, «Арсенал» – «Урал» 1:2;
- 27.09.2021, «Урал» – «Арсенал» 2:0;
- 04.04.2021, «Урал» – «Арсенал» 2:0.
Матч обещает быть упорным, учитывая текущую форму команд. «Арсенал» стабильно выступает на домашней арене, в то время как «Урал» демонстрирует уверенную игру в атаке, но иногда допускает ошибки в обороне. Прогноз – ничья или минимальная победа «Арсенала» (1.40).