В 10 туре Первой лиги пройдет матч «Арсенал» – «Урал». Игра состоится 16 сентября 2024 года, 17:00 по мск и пройдет в Туле.

«Арсенал»

Команда занимает 1 место в таблице с 19 очками после 9 матчей: 5 побед, 4 ничьи и ни одного поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 9:4. Последние результаты команды:

«Урал»

«Урал» занимает 2 место с 18 очками, после 9 матчей (5 побед, 3 ничьи и 1 поражение). Команда забила 15 голов, пропустила 7. Последние результаты:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Урал»

В последних очных матчах преимущество было на стороне «Урала»:

Матч обещает быть упорным, учитывая текущую форму команд. «Арсенал» стабильно выступает на домашней арене, в то время как «Урал» демонстрирует уверенную игру в атаке, но иногда допускает ошибки в обороне. Прогноз – ничья или минимальная победа «Арсенала» (1.40).