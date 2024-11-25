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    Брат Чалова раскрыл размер зарплат в ФНЛ

    Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа и сборной России Федора Чалова, рассказал, сколько зарабатывают футболисты в низших дивизионах.

    «Если кто-то думает, что в ФНЛ платят какие-то безумные деньги, то это заблуждение. От 100 до 350 тысяч рублей в месяц – больше мне там никогда не платили.

    Зарплаты от 500 тысяч и выше – это для топовых игроков. Да и меня никогда не волновал контракт как возможность получить какие-то деньги – волновало, что останусь без клуба и все кончится. Для меня, для Чала-спортсмена, не было ничего страшнее, чем лишиться мечты играть в футбол.

    Я даже не спросил, какие условия, когда меня позвали в Хабаровск. У них просто все защитники сломались, а из вариантов остался один, который зачем-то тренируется сто раз в день и бегает по вечерам.

    Меня мама еще спросила: «А что, тебе реально за футбол платить будут? Тысяч 40 хоть есть?» Я ответил: «Мам, 110». Она такая: «Чегоооо, как?» С посылом: ты же вроде учился в МАИ, с футболом тяжело складывалось, как он стал твоей профессией?

    Но 95% игроков, которые пробились в профессиональный футбол и начали им зарабатывать, не понимают ценности, которая у них есть. Не понимают цены потраченных часов. Им кажется, что футбол будет всегда, а больше ничего не нужно», – заявил Чалов.

    • Даниил поиграл за «СКА-Энергию», «Томь», «Мордовию», «Шинник», белорусский «Витебск» и сербскую «Инджию».

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    Источник: Спортс“

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    25.11.2024 22:50
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