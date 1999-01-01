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    Брат Чалова перешел в сербскую «Инджию»

    Защитник Даниил Чалов, брат нападающего ЦСКА Федора Чалова, перешел в сербскую «Инджию». Контракт рассчитан до конца 2022 года.

    «Даниил Чалов подписал двухлетний контракт с клубом сербской Суперлиги – «Инджия». Помимо Сербии были варианты в Польше и Греции, но, взвесив все детали, было принято решение сделать выбор в пользу «Инджии».

    Вызывает уважение, когда игрок не боится рискнуть, готов поменять зону комфорта для профессионального роста», – написал агент футболиста Джамал Акаев в инстаграме.

    • На прошлой неделе Чалов ушел из «Витебска», за который играл с 2019 года.
    • Рыночная стоимость защитника – 300 тысяч евро.

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    Источник: инстаграм Джамала Акаева

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