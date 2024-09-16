16.09.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
9
Липовой
18
Попов
14
Одейинка
22
Цараев
4-2-1-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
46
Мамин
24
Филипенко
3
Гогличидзе
8
Аюпов
6
Сунгатулин
5
Егорычев
11
Ионов
14
Железнов
97
Воронов
11
Ткачев
28
Жилкин
28
Жилкин
11
Ткачев
14
Одейинка
24
Коротков
24
Коротков
14
Одейинка
22
Цараев
6
Печенкин
6
Печенкин
22
Цараев
9
Липовой
90
Турищев
90
Турищев
9
Липовой
88
Левин
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Левин
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
8
Аюпов
33
Мишкич
33
Мишкич
8
Аюпов
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
11
Ионов
Остались в запасе
Арсенал
Урал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
99
Дмитрий Арапов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Арсенал - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Урала», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»