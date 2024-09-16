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  • «Арсенал» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Арсенал» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 15:50
Арсенал
16.09.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Урал
61' М. Одейинка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
14
Малик Одейинка
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
9
Липовой
18
Попов
14
Одейинка
22
Цараев
4-2-1-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
46
Мамин
24
Филипенко
3
Гогличидзе
8
Аюпов
6
Сунгатулин
5
Егорычев
11
Ионов
14
Железнов
97
Воронов
11
Ткачев
28
Жилкин
28
Жилкин
11
Ткачев
14
Одейинка
24
Коротков
24
Коротков
14
Одейинка
22
Цараев
6
Печенкин
6
Печенкин
22
Цараев
9
Липовой
90
Турищев
90
Турищев
9
Липовой
88
Левин
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Левин
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
8
Аюпов
33
Мишкич
33
Мишкич
8
Аюпов
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
11
Ионов
Остались в запасе
Арсенал
Урал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
99
Дмитрий Арапов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Арсенал - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Урала», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Урал»

«Арсенал» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Арсенал
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