В субботу, 7 сентября, в 9-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «Ротор». Игра состоится в Екатеринбурге, начало – в 11:30 (мск).
«Урал»
Команда Евгения Аверьянова занимает 2-е место в Первой лиге, набрав 17 очков. «Урал» добыл 5 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 14:6.
Последние результаты «Урала» в Первой лиге:
31.08.24 «Урал» – «Алания» – 3:1;
24.08.24 «Нефтехимик» – «Урал» – 1:1;
18.08.24 «Урал» – «Чайка» – 2:0.
«Ротор»
«Ротор» набрал 12 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 7:5.
Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:
- 02.09.24 «Ротор» – «Чайка» – 0:0;
- 26.08.24 «Родина» – «Ротор» – 2:2;
- 16.08.24 «Ротор» – «Балтика» – 2:0.
Очные встречи
- 13.03.21 «Урал» – «Ротор» – 1:0;
- 22.11.20 «Ротор» – «Урал» – 0:0;
- 25.03.13 «Урал» – «Ротор» – 1:1;
- 27.08.12 «Ротор» – «Урал» – 0:4;
- 13.08.10 «Урал» – «Ротор» – 4:0.
Прогноз на матч «Урал» – «Ротор»
«Урал» удачно начал сезон и за 5 домашних поединков пропустил всего 2 гола. «Ротор» никогда не отличался результативностью в очных противостояниях с «Уралом». Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.