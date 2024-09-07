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    • «Урал» – «Ротор»: прогноз на матч 9 тура Первой лиги, 7 сентября

    «Урал» – «Ротор»: прогноз на матч 9 тура Первой лиги, 7 сентября

    В субботу, 7 сентября, в 9-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «Ротор». Игра состоится в Екатеринбурге, начало – в 11:30 (мск).

    «Урал»

    Команда Евгения Аверьянова занимает 2-е место в Первой лиге, набрав 17 очков. «Урал» добыл 5 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 14:6.

    Последние результаты «Урала» в Первой лиге:

    31.08.24 «Урал» – «Алания» – 3:1;

    24.08.24 «Нефтехимик» – «Урал» – 1:1;

    18.08.24 «Урал» – «Чайка» – 2:0.

    «Ротор»

    «Ротор» набрал 12 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 7:5.

    Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:

    Очные встречи

    • 13.03.21 «Урал» – «Ротор» – 1:0;
    • 22.11.20 «Ротор» – «Урал» – 0:0;
    • 25.03.13 «Урал» – «Ротор» – 1:1;
    • 27.08.12 «Ротор» – «Урал» – 0:4;
    • 13.08.10 «Урал» – «Ротор» – 4:0.

    Прогноз на матч «Урал»«Ротор»

    «Урал» удачно начал сезон и за 5 домашних поединков пропустил всего 2 гола. «Ротор» никогда не отличался результативностью в очных противостояниях с «Уралом». Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2024 10:25
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