В субботу, 7 сентября, в 9-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «Ротор». Игра состоится в Екатеринбурге, начало – в 11:30 (мск).

«Урал»

Команда Евгения Аверьянова занимает 2-е место в Первой лиге, набрав 17 очков. «Урал» добыл 5 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 14:6.

Последние результаты «Урала» в Первой лиге:

31.08.24 «Урал» – «Алания» – 3:1;

24.08.24 «Нефтехимик» – «Урал» – 1:1;

18.08.24 «Урал» – «Чайка» – 2:0.

«Ротор»

«Ротор» набрал 12 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 7:5.

Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:

Очные встречи

13.03.21 «Урал» – «Ротор» – 1:0;

22.11.20 «Ротор» – «Урал» – 0:0;

25.03.13 «Урал» – «Ротор» – 1:1;

27.08.12 «Ротор» – «Урал» – 0:4;

13.08.10 «Урал» – «Ротор» – 4:0.

Прогноз на матч «Урал» – «Ротор»

«Урал» удачно начал сезон и за 5 домашних поединков пропустил всего 2 гола. «Ротор» никогда не отличался результативностью в очных противостояниях с «Уралом». Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.