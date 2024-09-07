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  • «Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

«Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 10:20
Урал
07.09.2024, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
90+3' М. Секулич
63' В. Морозов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Урал
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-2-1-3
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
46
Мамин
34
Маргасов
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
14
Железнов
10
Бикфалви
11
Ионов
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
11
Ионов
33
Мишкич
33
Мишкич
11
Ионов
8
Аюпов
10
Секулич
10
Секулич
8
Аюпов
24
Мальцев
3
Плиев
3
Плиев
24
Мальцев
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
31
Касимов
9
Камлашев
9
Камлашев
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
13
Тюрин
10
Морозов
10
Морозов
13
Тюрин
Остались в запасе
Урал
Ротор
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Урал - Ротор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ротора», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 11:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ротор»

«Урал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Урал
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