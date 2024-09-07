07.09.2024, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-2-1-3
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
46
Мамин
34
Маргасов
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
14
Железнов
10
Бикфалви
11
Ионов
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
11
Ионов
33
Мишкич
33
Мишкич
11
Ионов
8
Аюпов
10
Секулич
10
Секулич
8
Аюпов
24
Мальцев
3
Плиев
3
Плиев
24
Мальцев
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
31
Касимов
9
Камлашев
9
Камлашев
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
13
Тюрин
10
Морозов
10
Морозов
13
Тюрин
Остались в запасе
Урал
Ротор
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Урал - Ротор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ротора», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 11:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»