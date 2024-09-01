В Госдуме прокомментировали скандальную выходку «Атланты» Миранчука, которая проигнорировала флаг России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила скандальную выходку пресс-службы «Атланты» из МЛС.

Клуб Алексея Миранчука не разместил флаг России на картинке с составом на матч с «Шарлотт» – все остальные флаги были представлены.

«Мы в этой ситуации ничего им диктовать не можем, клуб реагирует в зависимости от спонсоров, от того, как они к этому отнесутся. В Национальной хоккейной лиге тоже разное отношение: одни публикуют и говорят, что игрок из России, другие категорически этого не делают. Все зависит от настроения спонсоров и владельцев клубов. В Америке отношение к российскому флагу не всегда однозначное.

И надо понимать, что они купили не российского футболиста, а просто футболиста, который должен выполнять определенные функции – играть так, как им нужно. В коммерческом спорте фактор страны не играет никакой роли», – сказала Журова.

У Миранчука нет результативных действий в 2 матчах за «Атланту».

Игрок не вызван в сборную России на сентябрьские матчи.

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