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  • В Госдуме прокомментировали скандальную выходку «Атланты» Миранчука, которая проигнорировала флаг России

В Госдуме прокомментировали скандальную выходку «Атланты» Миранчука, которая проигнорировала флаг России

1 сентября 2024, 18:00
16

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила скандальную выходку пресс-службы «Атланты» из МЛС.

  • Клуб Алексея Миранчука не разместил флаг России на картинке с составом на матч с «Шарлотт» – все остальные флаги были представлены.

«Мы в этой ситуации ничего им диктовать не можем, клуб реагирует в зависимости от спонсоров, от того, как они к этому отнесутся. В Национальной хоккейной лиге тоже разное отношение: одни публикуют и говорят, что игрок из России, другие категорически этого не делают. Все зависит от настроения спонсоров и владельцев клубов. В Америке отношение к российскому флагу не всегда однозначное.

И надо понимать, что они купили не российского футболиста, а просто футболиста, который должен выполнять определенные функции – играть так, как им нужно. В коммерческом спорте фактор страны не играет никакой роли», – сказала Журова.

  • У Миранчука нет результативных действий в 2 матчах за «Атланту».
  • Игрок не вызван в сборную России на сентябрьские матчи.

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Источник: ТАСС
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Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1725202959
Какая глубокая мысль. )
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Пингвины Антарктиды/Толян
1725203911
В Госдуме, по всей видимости, футбол в приоритете
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MazaiNN
1725204070
В Госдуме только Журова и Милонов о спорте ,,думают,,.))
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...уефан
1725204722
...какая Атланта!? Какой, нахер там, Миранчук!? У вас что, нет более насущных проблем в стране и у граждан этой страны???...
Ответить
Каратель помойников
1725204863
Не на то реагируете товарищи,ни для этого нужна госдума,хотя не удивлюсь что в нынешнем составе только для этого и сгодится
Ответить
Антибиотик
1725205455
Зачем вообще этот комментарий, если нет ресурсов повлиять на ситуацию? Сначала вас выбирает народ, а потом вы его ни во что не ставите. А в Курской области что? Проглотили и успокоились?! Тогда конечно, можно и футболиста обсудить.
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subbotaspartak
1725213132
Это официальное заявление Госдумы или бывшей конькобежки?
Ответить
Игорь-Трифонов-google
1725244168
Можно на законодательном уровне расторгнуть контракт и вернуть Миранчука в Россию
Ответить
СПОРТ 21 века
1725244367
А что можно хотеть от американцев? На что вообще рассчитывали? Он приехал в чужой огород, так пусть кАпает картошку как скажут, а не как сам захочет
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ZeBolotny
1725252174
Какая важная проблема! Дел поважнее в Госдуме нет, чем дела Миранчука?
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