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    • «Черноморец» – «Родина»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    «Черноморец» – «Родина»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    «Черноморец» и «Родина» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет в Новороссийске..

    «Черноморец»

    «Черноморец» занимает 14-е место в таблице с 7 очками после семи матчей. Команда борется за выживание, демонстрируя нестабильные результаты. Последние матчи:

    «Родина»

    «Родина» находится на 10-м месте в таблице с 10 очками после семи матчей. Команда демонстрирует стабильные результаты и удерживает позицию в середине таблицы:

    • 26.08.2024: «Родина» – «Ротор» 2:2;
    • 17.08.2024: «Шинник» – «Родина» 0:0;
    • 11.08.2024: «Чайка » – «Родина» 2:2.

    Прогноз на матч «Черноморец» – «Родина»

    В последних трех матчах между этими командами «Родина» уверенно доминировала:

    • 02.11.2023: «Родина» – «Черноморец» 4:0;
    • 01.11.2023: «Родина» – «Черноморец» 3:0;
    • 23.07.2023: «Черноморец» – «Родина» 0:0.

    С учетом текущей формы и успешных результатов «Родины» в личных встречах, коллектив выглядит фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что москвичи выиграют этот матч, но для перестраховки поставим на победу «Родины» или ничью (1.45).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 11:54
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