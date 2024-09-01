«Черноморец» и «Родина» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет в Новороссийске..
«Черноморец»
«Черноморец» занимает 14-е место в таблице с 7 очками после семи матчей. Команда борется за выживание, демонстрируя нестабильные результаты. Последние матчи:
- 18.08.2024: «Черноморец» – «Тюмень» 2:1;
- 10.08.2024: «Сочи» – «Черноморец» 2:1;
- 05.08.2024: «Торпедо» – «Черноморец» 1:1.
«Родина»
«Родина» находится на 10-м месте в таблице с 10 очками после семи матчей. Команда демонстрирует стабильные результаты и удерживает позицию в середине таблицы:
- 26.08.2024: «Родина» – «Ротор» 2:2;
- 17.08.2024: «Шинник» – «Родина» 0:0;
- 11.08.2024: «Чайка » – «Родина» 2:2.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Родина»
В последних трех матчах между этими командами «Родина» уверенно доминировала:
- 02.11.2023: «Родина» – «Черноморец» 4:0;
- 01.11.2023: «Родина» – «Черноморец» 3:0;
- 23.07.2023: «Черноморец» – «Родина» 0:0.
С учетом текущей формы и успешных результатов «Родины» в личных встречах, коллектив выглядит фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что москвичи выиграют этот матч, но для перестраховки поставим на победу «Родины» или ничью (1.45).