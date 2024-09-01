«Черноморец» и «Родина» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет в Новороссийске..

«Черноморец»

«Черноморец» занимает 14-е место в таблице с 7 очками после семи матчей. Команда борется за выживание, демонстрируя нестабильные результаты. Последние матчи:

«Родина» находится на 10-м месте в таблице с 10 очками после семи матчей. Команда демонстрирует стабильные результаты и удерживает позицию в середине таблицы:

Прогноз на матч «Черноморец» – «Родина»

В последних трех матчах между этими командами «Родина» уверенно доминировала:

С учетом текущей формы и успешных результатов «Родины» в личных встречах, коллектив выглядит фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что москвичи выиграют этот матч, но для перестраховки поставим на победу «Родины» или ничью (1.45).