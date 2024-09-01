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    • На матче команды Газзаева в Первой лиге на стадионе погас свет

    На матче команды Газзаева в Первой лиге на стадионе погас свет

    По ходу матча 8-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Родиной» случился форс-мажор. На стадионе в Новороссийске погас свет.

    «Уважаемые болельщики!

    На матче «Черноморец» – «Родина» произошла форс-мажорная ситуация – отключение электроэнергии, в результате чего погас свет на стадионе, и матч был приостановлен. От лица ФК «Черноморец» приношу участникам встречи, официальным лицам и болельщикам свои извинения.

    В ближайшее время состоится рабочее совещание под руководством президента ФК «Черноморец» Андрея Васильевича Кравченко, на котором будут выработаны меры для исключения подобных ситуаций в будущем.

    Комфорт и безопасность на стадионе в Новороссийске для всех его участников является для ФК «Черноморец» приоритетом.

    Спасибо болельщикам за понимание и поддержку!» – написал генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев.

    • Команды сыграли 2:2.
    • «Родину» тренирует Владимир Газзаев.
    • «Черноморец» в 2000-е годы был в РПЛ.

    Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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    Источник: телеграм-канал «Черноморца»

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    01.09.2024 23:12
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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1725718154
    где пёс, там проблемы!!!
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