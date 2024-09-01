На матче команды Газзаева в Первой лиге на стадионе погас свет

По ходу матча 8-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Родиной» случился форс-мажор. На стадионе в Новороссийске погас свет.
«Уважаемые болельщики!
На матче «Черноморец» – «Родина» произошла форс-мажорная ситуация – отключение электроэнергии, в результате чего погас свет на стадионе, и матч был приостановлен. От лица ФК «Черноморец» приношу участникам встречи, официальным лицам и болельщикам свои извинения.
В ближайшее время состоится рабочее совещание под руководством президента ФК «Черноморец» Андрея Васильевича Кравченко, на котором будут выработаны меры для исключения подобных ситуаций в будущем.
Комфорт и безопасность на стадионе в Новороссийске для всех его участников является для ФК «Черноморец» приоритетом.
Спасибо болельщикам за понимание и поддержку!» – написал генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев.
- Команды сыграли 2:2.
- «Родину» тренирует Владимир Газзаев.
- «Черноморец» в 2000-е годы был в РПЛ.
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