На матче команды Газзаева в Первой лиге на стадионе погас свет

По ходу матча 8-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Родиной» случился форс-мажор. На стадионе в Новороссийске погас свет.

«Уважаемые болельщики!

На матче «Черноморец» – «Родина» произошла форс-мажорная ситуация – отключение электроэнергии, в результате чего погас свет на стадионе, и матч был приостановлен. От лица ФК «Черноморец» приношу участникам встречи, официальным лицам и болельщикам свои извинения.

В ближайшее время состоится рабочее совещание под руководством президента ФК «Черноморец» Андрея Васильевича Кравченко, на котором будут выработаны меры для исключения подобных ситуаций в будущем.

Комфорт и безопасность на стадионе в Новороссийске для всех его участников является для ФК «Черноморец» приоритетом.

Спасибо болельщикам за понимание и поддержку!» – написал генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев.

Команды сыграли 2:2.

«Родину» тренирует Владимир Газзаев.

«Черноморец» в 2000-е годы был в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?