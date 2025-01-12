Экс-игрок «Локомотива» перейдет в «Балтику»

Полузащитник Максим Петров перейдет из «Нефтехимика» в «Балтику», сообщает журналист Иван Карпов. Сумма трансфера составит 15 миллионов рублей плюс бонусы в случае выхода калининградской команды в РПЛ. Срок контракта составит 4,5 года.

Петров, которому на следующей неделе исполнится 24 года, является воспитанником «Локомотива». Он провел за москвичей 18 матчей в 2021-2022 годах и отдал 1 голевую передачу, в том числе выходил на поле во встречах с «Лацио» и «Марселем» в Лиге Европы.