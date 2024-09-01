01.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
Россия. Первая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
44
Чичинадзе
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
3-3-2-2
16
Корякин
15
Шадринцев
24
Клещенко
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
80
Концевой
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
8
Иванов
2
Черов
2
Черов
8
Иванов
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
50
Фищенко
36
Кане
36
Кане
50
Фищенко
Остались в запасе
Черноморец
Родина
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Черноморец - Родина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Родины», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»