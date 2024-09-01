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  • «Черноморец» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Черноморец» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:50
Черноморец
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Родина
35' М. Крижан (АГ) 67' А. Чичинадзе
34' В. Стежко (АГ) 62' А. Юшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
44
Чичинадзе
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
3-3-2-2
16
Корякин
15
Шадринцев
24
Клещенко
55
Крижан
75
Мещанинов
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
80
Концевой
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
8
Иванов
2
Черов
2
Черов
8
Иванов
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
50
Фищенко
36
Кане
36
Кане
50
Фищенко
Остались в запасе
Черноморец
Родина
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Черноморец - Родина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Родины», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Родина»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Черноморец
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