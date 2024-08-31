Слишкович прокомментировал информацию о конфликте с Соболевым

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на информацию о конфликте с форвардом Александром Соболевым.

«Честно, не знаю, кому интересно показывать Александра Соболева, как человека и игрока, который создаeт проблемы и оставляет команду своим поведением перед важной игрой. По отношению к Саше, это неправильно. Тем более в момент, когда он уже подписал контракт с «Зенитом».

У нас всегда были честные и профессиональные отношения. Никогда не имел с ним проблем. Всe, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Сейчас люди хотят показать Сашу таким человеком, который думает только о себе – это некорректно», – сказал Слишкович.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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