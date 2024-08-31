«Спартак» решил продать Соболева еще весной после конфликта со Слишковичем

В «Спартаке» рассчитывали на продажу Александра Соболева на протяжении нескольких месяцев.

В конце сезона-2023/24 нападающий поругался с исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем.

Перед финалом Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» Слишкович не выпустил Соболева в старте на матч РПЛ против «Краснодара» (1:0) с целью поберечь игрока.

Форвард обиделся и после этого тренировался без рвения, чем раздражал боснийского специалиста.

«Затем произошел неприятный эпизод на тренировке. В квадрате оказался второй мяч, и Соболев демонстративно его выбил. Это увидел Слишкович, отстранил игрока от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не едет.

Форвард был готов извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали.

«Спартак» в ключевом матче сезона проиграл. И, как утверждается, на слова Слишковича до игры «Посмотришь матч на диване» Соболев якобы после нее ответил тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим».

Это стало известно руководству. Там решили, что будущего в команде у нападающего нет и впервые сказали, что готовы его продать», – сообщил источник.