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  • «Спартак» решил продать Соболева еще весной после конфликта со Слишковичем

«Спартак» решил продать Соболева еще весной после конфликта со Слишковичем

31 августа 2024, 01:00
6

В «Спартаке» рассчитывали на продажу Александра Соболева на протяжении нескольких месяцев.

В конце сезона-2023/24 нападающий поругался с исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем.

Перед финалом Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» Слишкович не выпустил Соболева в старте на матч РПЛ против «Краснодара» (1:0) с целью поберечь игрока.

Форвард обиделся и после этого тренировался без рвения, чем раздражал боснийского специалиста.

«Затем произошел неприятный эпизод на тренировке. В квадрате оказался второй мяч, и Соболев демонстративно его выбил. Это увидел Слишкович, отстранил игрока от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не едет.

Форвард был готов извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали.

«Спартак» в ключевом матче сезона проиграл. И, как утверждается, на слова Слишковича до игры «Посмотришь матч на диване» Соболев якобы после нее ответил тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим».

Это стало известно руководству. Там решили, что будущего в команде у нападающего нет и впервые сказали, что готовы его продать», – сообщил источник.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Слишкович Владимир
Комментарии (6)
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slavа0508
1725074765
Время всё расставит на свои места ...
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Админ ресурс
1725077629
С этим геморроем пусть теперь зендид разбирается. Пожелаем здоровья болотному менеджменту и скажем им спасибо. За такие бабки никто адекватный у нас бы эту истеричку не купил)))
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Иван Петров 1986
1725086498
А вот с Балтикой Соболев может быть и помог бы Спартаку.
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alefreddy
1725086543
проблемные нам не нужны
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k611
1725088481
Конфликты у всех игроков бывают. Вряд ли это послужило ключевой причиной.
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NewLife
1725088543
Спорт-фантаст.
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