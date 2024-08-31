«Спартак» решил продать Соболева еще весной после конфликта со Слишковичем

В «Спартаке» рассчитывали на продажу Александра Соболева на протяжении нескольких месяцев.
В конце сезона-2023/24 нападающий поругался с исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем.
Перед финалом Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» Слишкович не выпустил Соболева в старте на матч РПЛ против «Краснодара» (1:0) с целью поберечь игрока.
Форвард обиделся и после этого тренировался без рвения, чем раздражал боснийского специалиста.
«Затем произошел неприятный эпизод на тренировке. В квадрате оказался второй мяч, и Соболев демонстративно его выбил. Это увидел Слишкович, отстранил игрока от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не едет.
Форвард был готов извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали.
«Спартак» в ключевом матче сезона проиграл. И, как утверждается, на слова Слишковича до игры «Посмотришь матч на диване» Соболев якобы после нее ответил тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим».
Это стало известно руководству. Там решили, что будущего в команде у нападающего нет и впервые сказали, что готовы его продать», – сообщил источник.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».