Абаскаль иронично прокомментировал конфликт с Соболевым из-за завтраков

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил конфликт с Александром Соболевым из-за завтраков.

В октябре 2023 года Соболева отстранили от «Спартака» за пропуск командных завтраков.

Абаскаль покинул команду в апреле.

Соболев летом 2024 года продан «Зениту» за 10 миллионов евро.

– Давайте конкретизируем вопрос: хорошо ли Соболев завтракал?

– Ха-ха! Завтракать ему не нравилось. Но у каждого свои причуды. И вообще все по-разному готовятся к матчам: кто-то ест раньше, кто-то – позже. Одни предпочитают углеводы, другие – белки, а кто-то вообще по утрам не ест. Соболеву иногда не хотелось завтракать. Непонятно почему.

С одной стороны, это его личное дело. С другой, когда ты работаешь в команде, хочется, чтобы все следовали общепринятым правилам. Но это все мелочи из жизни клуба. Я хорошо отношусь к Соболеву, у меня о нем приятные воспоминания. Надеюсь, теперь Саше нравится завтракать в холодном Санкт-Петербурге.

– Соболев объяснял переход в «Зенит» желанием выигрывать трофеи – якобы нынешний «Спартак» к этому не готов.

– Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши – он написал мне, когда я был в «Гранаде». Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда – сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия.

Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе.