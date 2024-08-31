Моссаковский назвал главного выгодоприобретателя в трансфере Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил трансфер форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Переход Соболева – никак не развязка истории. Сюжет только разворачивается. И одна из его граней – то, как теперь Сергей Семак будет делить игровое время между своими форвардами. Как примут болельщики – еще одна интрига. Любовь трибун никто не гарантирует. Сложное отношение – почти наверняка.

Точно от этой истории выиграет лига. В книжке всегда должен быть мальчиш-плохиш. У лиги теперь он есть. И уже готово промо к игре «Спартак» – «Зенит».

Ждать ее только долго. До марта.

Остыть эмоции вряд ли успеют. Слишком многих эта история задела. Не только на трибуне, но и в команде. Хотя для того чтобы сыграть против Спартака весной, Соболеву нужно пробиться в состав своей новой команды. Учитывая статус Матео Кассьерры и трансфер Лусиано Гонду, это может быть не так просто», – написал Моссаковский.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?