Спортивного директора «Оренбурга» отстранили на три года

Комитет РФС по этике определился с наказанием для спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Функционер после матча с «Ростовом» (2:3) материл судей.

Также он физически воздействовал на арбитра.

«Все члены комитета посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ.

За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей. Также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права.

Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады. Андреев сегодня приехал на заседание. Он принес извинения и признал недопустимость своих действий.

Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них один год считается реальным наказанием, а два условным.

Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола», – сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.