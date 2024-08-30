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Спортивного директора «Оренбурга» отстранили на три года

30 августа 2024, 18:32
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Комитет РФС по этике определился с наказанием для спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Все члены комитета посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ.

За унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики в интервью Андреев был оштрафован на 300 тысяч рублей. Также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права.

Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады. Андреев сегодня приехал на заседание. Он принес извинения и признал недопустимость своих действий.

Комитет по этике принял решение отстранить Дмитрия Андреева от любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них один год считается реальным наказанием, а два условным.

Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола», – сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (2)
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Админ ресурс
1725033976
А клавдия обделалась штрафом))) Удивительно, почему все считают зендид позором
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