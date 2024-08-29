Игрок «Динамо» пропустит сентябрьские матчи сборной России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о травмах Андрея Лунева и Даниила Фомина.
По его словам, вратарь рискует не сыграть за сборную России в сентябре, а полузащитник точно не поможет национальной команде.
«По Луневу посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с «Оренбургом». Посмотрим, удастся ли это сделать.
Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, еще не восстановился», – сообщил Пивоваров.
- Лунев травмировался 25 августа, Фомин – 17 августа.
- Россия сыграет в сентябре со сборными Вьетнама и Таиланда.
- Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно.
Источник: ТАСС