Игрок «Динамо» пропустит сентябрьские матчи сборной России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о травмах Андрея Лунева и Даниила Фомина.

По его словам, вратарь рискует не сыграть за сборную России в сентябре, а полузащитник точно не поможет национальной команде.

«По Луневу посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с «Оренбургом». Посмотрим, удастся ли это сделать.

Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, еще не восстановился», – сообщил Пивоваров.