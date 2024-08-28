Инсайдер Карпов дал прогноз, как разрешится ситуация с трансфером Соболева в «Зенит»

Иван Карпов, инсайдер и бывший журналист «Матч ТВ», дал прогноз на разрешение ситуации с трансфером форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Прогноз Карпа: ночью или утром следует оффер от «Зенита» (а может, он уже сделан) «Спартаку» по Соболеву на 9+1 миллион евро и моментальное согласие КБ на сделку.

Дальше аренда Соболева в «Сочи» + выкуп/аренда Сауля Гуарирапы в обратную сторону. Иван Сергеев при этом очевидно уезжает в Самару, а Данил Глебов вскоре покидает «Ростов» ради «Спартака», – написал Карпов.