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  • Инсайдер Карпов дал прогноз, как разрешится ситуация с трансфером Соболева в «Зенит»

Инсайдер Карпов дал прогноз, как разрешится ситуация с трансфером Соболева в «Зенит»

28 августа 2024, 23:11
12

Иван Карпов, инсайдер и бывший журналист «Матч ТВ», дал прогноз на разрешение ситуации с трансфером форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Прогноз Карпа: ночью или утром следует оффер от «Зенита» (а может, он уже сделан) «Спартаку» по Соболеву на 9+1 миллион евро и моментальное согласие КБ на сделку.

Дальше аренда Соболева в «Сочи» + выкуп/аренда Сауля Гуарирапы в обратную сторону. Иван Сергеев при этом очевидно уезжает в Самару, а Данил Глебов вскоре покидает «Ростов» ради «Спартака», – написал Карпов.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля из-за желания Соболева перейти в «Зенит».
  • Александр в «Спартаке» 4 года.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (12)
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ZAITZEFF2011
1724877578
какая куйня
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BRO_football
1724878174
Как обычно, накидал херни, авось что-то и сбудется. Так и работают инсайдеры
Ответить
Garrincha58
1724878750
Соболев что мечтал играть в ФНЛе, что за бред
Ответить
vadikrew
1724902871
Сочи - это в наказание Соболеву старшему за Соболева младшего? Столько всего наплёл, чтобы хоть в чем-то угадать?
Ответить
Админ ресурс
1724906327
Сбудется мечта соболя наконец, попылит в пердифе))) Вот, что бывает, когда доверяешься больному духу
Ответить
Мордаванин
1724906374
во карпа прёт забыл ещёсказать что зенитвыкупает у попов лёху сапогова и сдаёт его оренбургу
Ответить
aldo conte
1724907237
Самому Соболеву это зачем? Играть в пердиве ради высокой зарплаты? Нэ понимаю. Неужели других вариантов не было? Век футболиста короток, закончить его в пердиве - более чем сомнительное завершение карьеры.
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wlad wm--google
1724910034
Туда свинье и дорога
Ответить
vvv123
1724912507
10 евролямов ради пердива? Даже для Зенита крутовато!
Ответить
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