Слуцкий оценил состояние Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о форме нападающего Артема Дзюбы. Игрок ищет клуб.

– Дзюба в страшном порядке. Откройте «Википедию», там все ясно.

– Он в порядке для уличного футбола. А для профессионального?

– Для чего угодно! Почему, по-вашему, для профессионального он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц?