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Слуцкий оценил состояние Дзюбы

27 августа 2024, 16:33
5

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о форме нападающего Артема Дзюбы. Игрок ищет клуб.

– Дзюба в страшном порядке. Откройте «Википедию», там все ясно.

– Он в порядке для уличного футбола. А для профессионального?

– Для чего угодно! Почему, по-вашему, для профессионального он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц?

  • Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.
  • В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Мордаванин
1724766703
За одну ночь непонять
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k611
1724767937
Если в порядке, что в Китай не позовёшь?
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ВетеR
1724784218
труп уже смердит
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alex1951
1724825162
Состояние? Да все ОК... Кино мы видели ....состояние стоячее)) Или по бабкам состояние? Ну на булку с маслом,думаем,ему хва.... А состояние про футбол.?Да фиг он ему нужен... по.....................дро..........................чил опубликова и ты в шоколаде. Так,что народ -не завидуйте)))
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