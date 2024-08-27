Слуцкий оценил состояние Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о форме нападающего Артема Дзюбы. Игрок ищет клуб.
– Дзюба в страшном порядке. Откройте «Википедию», там все ясно.
– Он в порядке для уличного футбола. А для профессионального?
– Для чего угодно! Почему, по-вашему, для профессионального он не в порядке? Давно не играет? Сколько, месяц?
- Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.
- В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»