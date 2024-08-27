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  • Педро из «Зенита» объяснил, почему женщины не должны работать

Педро из «Зенита» объяснил, почему женщины не должны работать

27 августа 2024, 14:30
16

Нападающий «Зенита» Педро считает, что женщин должны обеспечивать их мужчины.

– Девушка вообще должна работать? Как ты считаешь?

– Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы.

– Твоя девушка не работает?

– Нет.

  • Игрок в «Зените» с зимы.
  • 18-летний Педро стоит 7 миллионов евро.
  • В 24 матчах за «Зенит» игрок забил 6 голов, сделал ассист.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Педро
Комментарии (16)
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Админ ресурс
1724758321
Зендид столько бюджетных денег отвалил, что и внуки п едры могут не работать
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NewLife
1724758772
Правильно, на карнавал их всех попками трясти, а то страдают от безделья обеспеченные мужиками из фавел и питерскими бакланами.
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baggio80
1724759822
Пока есть такие олени как педро зачем вообще девушкам работать спонсируй дальше будем дальше выращивать онлифанщиц
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VVM1964
1724760059
Согласен с тем, что "у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы" и это внутренние дела каждой семьи. Про себя скажу - жена ушла с работы по декрету и больше на работу не вернулась - занималась детьми и домом ! Но лично я смог обеспечить безбедную жизнь своей семье ( но это лично моя ситуация ), да и характер жены - её это устраивало, т.к. успела напахаться, а по натуре ей в кайф именно дети и домашний уют !!!
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k611
1724760396
Есть женщины которые хотят сделать карьеру, тут всё индивидуально
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...уефан
1724761055
...эх, Петруха, читай про Матюху!...
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O-kolesov
1724761589
Ведь я ж спасла тебя, любимый, Когда ты в роскоши тонул.
Ответить
slavа0508
1724761972
Ну не знаю . по моему крышняк поедет .
Ответить
АлексМак
1724765699
Юнец наивен, но через время изменит своё мнение, когда насоски его киданут раз-другой.
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Spirit_78
1724789824
Не работать в найме по 40 часов в неделю или больше - это нормально. Но это не значит, что нужно всю жизнь бездельничать и не пытаться самореализоваться в бизнесе, творчестве, фрилансе или в чём-то ещё.
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