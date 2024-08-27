Педро из «Зенита» объяснил, почему женщины не должны работать

Нападающий «Зенита» Педро считает, что женщин должны обеспечивать их мужчины.
– Девушка вообще должна работать? Как ты считаешь?
– Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы.
– Твоя девушка не работает?
– Нет.
- Игрок в «Зените» с зимы.
- 18-летний Педро стоит 7 миллионов евро.
- В 24 матчах за «Зенит» игрок забил 6 голов, сделал ассист.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова