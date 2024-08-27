Педро из «Зенита» объяснил, почему женщины не должны работать

Нападающий «Зенита» Педро считает, что женщин должны обеспечивать их мужчины.

– Девушка вообще должна работать? Как ты считаешь?

– Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы.

– Твоя девушка не работает?

– Нет.