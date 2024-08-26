Флик прокомментировал ситуацию с регистрацией Ольмо в качестве игрока «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, что клубу не удается зарегистрировать Дани Ольмо.

«Надежда есть, перед последней игрой я тоже надеялся [на его регистрацию]. Было бы здорово иметь его в составе на завтрашний матч.

Есть вещи, которые не зависят ни от игрока, ни от команды. Мы обсуждали это и знаем, что ситуация в «Барсе» довольно сложная. Я верю в клуб и надеюсь, что мы сможем зарегистрировать [Ольмо] на завтрашний матч.

Очевидно, что любой футболист недоволен, когда не может играть. Но он знает, в чем дело. Я на 100% уверен, что если он будет заявлен, то точно сыграет», – заявил Флик.