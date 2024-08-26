Сперцян прокомментировал информацию о желании уйти из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об информации, что он якобы заявил руководству «быков» о желании покинуть клуб.
– Это не так. Я такого не говорил, – сказал хавбек.
- Ранее твиттер Armenie Football сообщил, что Сперцян и нападающий Джон Кордоба объявили о желании покинуть «Краснодар» до конца нынешнего лета.
- Контракт игрока сборной Армении с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- На счету Сперцяна в этом сезоне 9 матчей и 2 голевые передачи за «Краснодар».
Источник: «Матч ТВ»