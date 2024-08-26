Спортивный директор «Ростова» считает ошибочным решение VAR в матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3) сказал, что судьи должны были назначить пенальти в ворота москвичей на 61-й минуте в эпизоде с борьбой защитника красно-зеленых Жерзино Ньямси и Максима Осипенко.

– Хорошая игра, много моментов: не получилось все реализовать, у «Локомотива» столько не было [моментов], но они все их реализовали.

– Был эпизод с неназначенным пенальти…

– Считаю, это пенальти. Переписывался с бывшими арбитрами – они тоже все считают, что это пенальти. Мне прислали моменты с матчей Лиги чемпионов, чемпионата Европы, где ставятся такие пенальти – их много. Мы обязательно напишем в ЭСК и обязательно прочитаем, почему это не пенальти.

– С чем связываете эту ошибку?

– Однозначно, ошибка VAR. Для меня это пенальти.

– Что с нашим судейством?

– Не знаю, не к нам вопрос. Но кстати, прошедший тур был более-менее неплохой, а до этого, конечно, кошмар, что творится – запредельное количество ошибок.