Анчелотти отреагировал на безголевую серию Мбаппе в Примере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что форвард Килиан Мбаппе пока не забивал в Примере.
«Он не ограничен игрой на позиции «девятки». Он очень хорошо двигается и имел три или четыре шанса. В конце концов он их забьет, как и всегда», – отреагировал Анчелотти.
- Французский форвард Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» этим летом.
- В первой же игре за мадридский клуб нападающему удалось отметиться голом. Он поразил ворота «Аталанты» (2:0) в Суперкубке УЕФА.
- В двух играх испанской Примеры у Килиана пока ноль голов.
- В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом».
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Источник: Real Madrid Info