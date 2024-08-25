Анчелотти отреагировал на безголевую серию Мбаппе в Примере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что форвард Килиан Мбаппе пока не забивал в Примере.

«Он не ограничен игрой на позиции «девятки». Он очень хорошо двигается и имел три или четыре шанса. В конце концов он их забьет, как и всегда», – отреагировал Анчелотти.

Французский форвард Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» этим летом.

В первой же игре за мадридский клуб нападающему удалось отметиться голом. Он поразил ворота «Аталанты» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

В двух играх испанской Примеры у Килиана пока ноль голов.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом».

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