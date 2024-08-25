Экс-арбитр ФИФА – о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил эпизод с падением защитника «Динамо» Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ.
«Я говорю, что это пенальти. Посмотрите на намерения Черникова. Он двумя руками держит Лаксальта и сваливает, его не интересовал мяч. Диего падает в такт того, как его держат. Он уже вырвался вперед, Черников его одернул и начал держать. На скорости многого не надо. Для меня это пенальти», – заявил Лапочкин.
- «Динамо» дома проиграло «Краснодару» (0:1), потерпев второе поражение в РПЛ.
- Победный гол в игре забил бразильский вингер южан Виктор Са.
- Коллектив Марцела Лички опустился на третью строчку. «Краснодар» теперь занимает четвертую позицию.
- В концовке встречи уругвайский защитник москвичей Диего Лаксальт не смог устоять на ногах в штрафной «быков» после единоборства с опорным хавбеком Александром Черниковым.
- Судивший матч москвич Сергей Карасев никак не отреагировал на эпизод, продолжив игру. ВАР в лице Сергея Иванова подтвердил решение главного судьи.
- В следующем туре «Динамо» приедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» Михаила Галактионова.
Источник: «Матч ТВ»