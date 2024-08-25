Экс-арбитр ФИФА – о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил эпизод с падением защитника «Динамо» Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ.

«Я говорю, что это пенальти. Посмотрите на намерения Черникова. Он двумя руками держит Лаксальта и сваливает, его не интересовал мяч. Диего падает в такт того, как его держат. Он уже вырвался вперед, Черников его одернул и начал держать. На скорости многого не надо. Для меня это пенальти», – заявил Лапочкин.