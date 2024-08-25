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  • Экс-арбитр ФИФА – о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти»

Экс-арбитр ФИФА – о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти»

25 августа 2024, 20:30
14

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил эпизод с падением защитника «Динамо» Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ.

«Я говорю, что это пенальти. Посмотрите на намерения Черникова. Он двумя руками держит Лаксальта и сваливает, его не интересовал мяч. Диего падает в такт того, как его держат. Он уже вырвался вперед, Черников его одернул и начал держать. На скорости многого не надо. Для меня это пенальти», – заявил Лапочкин.

  • «Динамо» дома проиграло «Краснодару» (0:1), потерпев второе поражение в РПЛ.
  • Победный гол в игре забил бразильский вингер южан Виктор Са.
  • Коллектив Марцела Лички опустился на третью строчку. «Краснодар» теперь занимает четвертую позицию.
  • В концовке встречи уругвайский защитник москвичей Диего Лаксальт не смог устоять на ногах в штрафной «быков» после единоборства с опорным хавбеком Александром Черниковым.
  • Судивший матч москвич Сергей Карасев никак не отреагировал на эпизод, продолжив игру. ВАР в лице Сергея Иванова подтвердил решение главного судьи.
  • В следующем туре «Динамо» приедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» Михаила Галактионова.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Лапочкин Сергей
Комментарии (14)
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Просто-333
1724607409
Лапочкина с позором отстранили от судейства. Ему ли комментировать...
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Админ ресурс
1724607816
В юпилейный год заряженные судейки будут бессовестно тянуть зендид убивая другие команды
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FanatSerj
1724607942
Чемпионат только начинается, а чудеса и магия судей уже работает на всю катушку. Двумя руками хватает игрока в штрафной даже не пытаясь играть в мяч, валит игрока и Карась с глазами по 100500 и тишина....
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evgevg13
1724608015
Не экс арбитр, а отстраненный на 10 лет. Так будет правильнее.
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NewLife
1724608454
А удар Кордобы коленом по голове Лунева - это карточка, но не у синитовца карася.
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Мордаванин
1724608706
бывших судей и ментов не бывает)
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Январь 59
1724610071
Ласкальт начал падать слишком рано и неубедительно. Карасев сказал :"Не верю". Больше тут и обсуждать нечего. По поводу того что Кордоба нанёс травму Лунёву? Считаю, что Кордоба излишне грубо боролся за мяч, он уже проиграл это единоборство ,это по меньшей мере желтая карточка .
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...уефан
1724610390
...этот Лапочкин, такая лапочка!)...
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Ziklop
1724610449
лампочкин которого за взятки дисквалифицировали! эксперД!
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Сам_себе_сказал
1724611711
Пенальти был, однозначно...
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