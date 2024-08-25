Барриос высказался об отсутствии Глушенкова в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал отсутствие Максима Глушенкова в матче со «Спартаком» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ.

«Я думаю, что Максим – очень важный игрок для нас. Он всегда давал нам уверенность на поле. Надеюсь, что у него все будет хорошо, очень ждем его возвращения», – отреагировал Барриос.