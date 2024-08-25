Барриос высказался об отсутствии Глушенкова в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал отсутствие Максима Глушенкова в матче со «Спартаком» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ.
«Я думаю, что Максим – очень важный игрок для нас. Он всегда давал нам уверенность на поле. Надеюсь, что у него все будет хорошо, очень ждем его возвращения», – отреагировал Барриос.
- «Зенит» поделил очки со «Спартаком» (0:0).
- Атакующий полузащитник невского клуба Максим Глушенков не принимал участия в игре из-за травмы руки.
- В активе экс-игрока «Локомотива» 9 голов и 1 голевой пас в 7 встречах нового сезона.
- На счету «Зенита» 14 очков. Петербуржцы располагаются на 1-й строчке таблицы.
- В следующем туре РПЛ коллектив Сергея Семака сыграет с «Пари НН».
Источник: ТАСС