Педро назвал сильнейшего игрока в составе «Спартака»

Вингер «Зенита» Педро назвал самого сильного футболиста в составе столичного «Спартака».
«Сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», – поделился мнением Педро.
- «Спартак» приобрел права у «Ривер Плейт» на полузащитника Эсекьеля Барко летом этого года.
- По данным СМИ, сумма сделки составила около 14 млн евро.
- В майке столичного коллектива аргентинец провел шесть игр во всех соревнованиях. В них футболист записал в актив 2+3 по системе «гол плюс пас».
- В 6-м туре РПЛ «Спартак» поделил очки с «Зенитом» (0:0).
- После шести туров РПЛ команда Деяна Станковича имеет на счету 11 турнирных баллов. Москвичи располагаются на четвертой строчке.
Источник: ТАСС