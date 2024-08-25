Педро назвал сильнейшего игрока в составе «Спартака»

Вингер «Зенита» Педро назвал самого сильного футболиста в составе столичного «Спартака».

«Сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», – поделился мнением Педро.