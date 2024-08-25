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Эракович прокомментировал ситуацию со Станковичем

25 августа 2024, 13:49
5

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил на вопрос «Матч ТВ» о взаимодействии с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем после своего удаления во встрече 6-го тура РПЛ (0:0).

– Станкович в послематчевом интервью назвал вас сыном и по‑отечески провожал вас с поля после удаления. Многие трактовали это как благодарность за то, что вы оставили «Зенит» в меньшинстве. Он что, действительно не только ваш отец, но и тренирует вас?

– В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки.

Я – игрок «Зенита». И счастлив быть частью большой зенитовской семьи. Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвел команду, схватив две не обязательные желтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить. Надеюсь, показать все на что способен в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах. Айде [«вперед» на сербском] «Зенит», вперед, «Зенит».

  • Эракович получил вторую желтую карточку на 62‑й минуте и был удален с поля.
  • Когда защитник покидал поле, Станкович поцеловал его в голову.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Эракович Страхиня Станкович Деян
Комментарии (5)
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alex1951
1724585211
Все просто:Просто нетрадиционные отношения ....Европа! Как никак...будем снисходительны))))
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Spartak_forv@
1724587553
Журналист вообще придурок,судя по вопросу?
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NewLife
1724587971
"Многие трактовали это как благодарность за то, что вы оставили «Зенит» в меньшинстве" Кто эти многие ? Журналисты газпром тв ? Какие же они уроды( Почему грязь, работающая на тв, считает возможным судить о других по себе ?
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Админ ресурс
1724589989
Станко решил по отечески поддержать игруна, а этот теперь отмазывается. Из них там всех в зыниде делают конченных
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Иннокентий-Смоктуновский-
1724590975
С какого дурдома берут на работу таких журналюг ? Как говорил Жириновский посмотрите на него любой врач скажет шизоид а на этого и смотреть не нужно по его тупым вопросам уже понятно
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