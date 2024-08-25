Эракович прокомментировал ситуацию со Станковичем

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил на вопрос «Матч ТВ» о взаимодействии с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем после своего удаления во встрече 6-го тура РПЛ (0:0).

– Станкович в послематчевом интервью назвал вас сыном и по‑отечески провожал вас с поля после удаления. Многие трактовали это как благодарность за то, что вы оставили «Зенит» в меньшинстве. Он что, действительно не только ваш отец, но и тренирует вас?

– В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки.

Я – игрок «Зенита». И счастлив быть частью большой зенитовской семьи. Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвел команду, схватив две не обязательные желтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить. Надеюсь, показать все на что способен в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах. Айде [«вперед» на сербском] «Зенит», вперед, «Зенит».