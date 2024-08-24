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  • Хлусевич: «Спартак» не был готов, что Вендел и Педро сыграют у «Зенита»

Хлусевич: «Спартак» не был готов, что Вендел и Педро сыграют у «Зенита»

24 августа 2024, 22:33
6

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сообщил, что команда была не готова к появлению Вендела и Педро в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

  • За несколько дней до матча генеральный директор «Зенита» Александр Медведев говорил, что указанных футболистов в матче не будет.

«Мы за неделю знали, что Вендел и Педро будут играть, представляете? Шучу! Мы не были готовы к этому, в раздевалке готовились. Внесли психологические коррективы.

У нас вообще были большие психологические травмы в первом туре. Если что, это шутка», – сказал Хлусевич.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Хлусевич Даниил Вендел Педро
Комментарии (6)
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oyabun
1724528618
Своеобразное чувство юмора. )
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VVM1964
1724529142
Ну как можно верить питерским ??? !!! ((( Наш народ не исправим ....(((
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konnikifow
1724535338
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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САНЁК17
1724565361
По этой причине не могли попасть в ворота соперника :)очень смешно
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slavа0508
1724762369
Ну вот почти все болелы уверены была что это Деза от Семака . а профи почему то поверили ...
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