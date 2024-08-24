Хлусевич: «Спартак» не был готов, что Вендел и Педро сыграют у «Зенита»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сообщил, что команда была не готова к появлению Вендела и Педро в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

За несколько дней до матча генеральный директор «Зенита» Александр Медведев говорил, что указанных футболистов в матче не будет.

«Мы за неделю знали, что Вендел и Педро будут играть, представляете? Шучу! Мы не были готовы к этому, в раздевалке готовились. Внесли психологические коррективы.

У нас вообще были большие психологические травмы в первом туре. Если что, это шутка», – сказал Хлусевич.