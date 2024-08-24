Павлюченко пожалел Соболева: «Очень плохая ситуация»

Роман Павлюченко высказался в поддержку Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основой «Спартака».

«Мне очень жалко, что такая ситуация произошла. Многие футболисты через это проходили. Поклонники хотят видеть его на поле, а Соболева там нет.

Очень плохая ситуация. Хочу, чтобы он играл. И уже не важно, где – ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». Главное, чтобы он играл на российских стадионах, чтобы радовал болельщиков», – заявил Павлюченко.