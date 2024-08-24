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Павлюченко пожалел Соболева: «Очень плохая ситуация»

24 августа 2024, 17:17
2

Роман Павлюченко высказался в поддержку Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основой «Спартака».

«Мне очень жалко, что такая ситуация произошла. Многие футболисты через это проходили. Поклонники хотят видеть его на поле, а Соболева там нет.

Очень плохая ситуация. Хочу, чтобы он играл. И уже не важно, где – ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». Главное, чтобы он играл на российских стадионах, чтобы радовал болельщиков», – заявил Павлюченко.

  • Форварда убрали из состава месяц назад – 23 июля.
  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Соболев Александр
Комментарии (2)
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Cleaner
1724523341
Соболев САМ привел себя в такую ситуацию. Спартачи его на руках носили, а он им в ответ СВИНЬЮ подложил!...(((
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Аркадий-Шамурзаев-google
1724569100
К сожалению тот злополучный неприличный жест влияет на карьеру. Это потерять лицо. Кто сможет представить такое с Месси, Рональду, покойными Черенковым, Стрельцовым, Цымбаларь, да все...
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