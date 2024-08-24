Карпин отреагировал на слухи о желании «Спартака» забрать капитана «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном уходе в «Спартак» капитана команды Данила Глебова.
– Как вы смотрите на возможный уход Глебова в «Спартак»?
– Привычно. Каждое трансферное окно говорят о возможном уходе и ничего не происходит.
– Каков шанс того, что это случится?
– Как оценить шанс? Если договорятся клубы какие‑то с «Ростовом», нет – значит, нет.
– Его уход будет трагедией?
– Трагедия – слишком громкое слово. Незаменимых нет. Но будет ли тяжело заменить его? Да.
Уходили футболисты из всех клубов мира, начиная от Месси и Роналдо, и эти клубы продолжали существовать, играть и выигрывать.
- Глебов провел за «Ростов» 175 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока 11 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»