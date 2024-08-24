Карпин отреагировал на слухи о желании «Спартака» забрать капитана «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном уходе в «Спартак» капитана команды Данила Глебова.

– Как вы смотрите на возможный уход Глебова в «Спартак»?

– Привычно. Каждое трансферное окно говорят о возможном уходе и ничего не происходит.

– Каков шанс того, что это случится?

– Как оценить шанс? Если договорятся клубы какие‑то с «Ростовом», нет – значит, нет.

– Его уход будет трагедией?

– Трагедия – слишком громкое слово. Незаменимых нет. Но будет ли тяжело заменить его? Да.

Уходили футболисты из всех клубов мира, начиная от Месси и Роналдо, и эти клубы продолжали существовать, играть и выигрывать.