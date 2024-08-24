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  • Карпин ответил на вопрос о включении Глушенкова в заявку сборной России

Карпин ответил на вопрос о включении Глушенкова в заявку сборной России

24 августа 2024, 13:49
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что Максим Глушенков снова останется вне состава национальной команды.

  • У 25-летнего футболиста всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
  • Комментатор Дмитрий Шнякин рассказывал, что конфликт Глушенкова и Карпина начался из-за недовольства игрока по поводу позднего выхода на поле в товарищеской встрече.
  • Форварда «Зенита» вызвали на ближайший сбор национальной команды, но он, скорее всего, пропустит его из-за перелома руки.

«Отслеживаем состояние Глушенкова. Окажется ли в итоговом списке? Пока сложно сказать. Сделали операцию. Сколько потребуется времени на восстановление?

Окей, руки не участвуют в футболе. Но риск повторной травмы существует. Больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе», – заявил Карпин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Зенит Глушенков Максим Карпин Валерий
Комментарии (6)
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NewLife
1724499366
"Окей, руки не участвуют в футболе." - Это тренер сборной со знанием дела говорит ? А если мяч попадает в отставленную руку и назначают 11 м, рука не участвует ?
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DOCTOR PENALTY
1724500364
А гол Марадоны?... )))
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