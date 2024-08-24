Карпин ответил на вопрос о включении Глушенкова в заявку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что Максим Глушенков снова останется вне состава национальной команды.

У 25-летнего футболиста всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказывал, что конфликт Глушенкова и Карпина начался из-за недовольства игрока по поводу позднего выхода на поле в товарищеской встрече.

Форварда «Зенита» вызвали на ближайший сбор национальной команды, но он, скорее всего, пропустит его из-за перелома руки.

«Отслеживаем состояние Глушенкова. Окажется ли в итоговом списке? Пока сложно сказать. Сделали операцию. Сколько потребуется времени на восстановление?

Окей, руки не участвуют в футболе. Но риск повторной травмы существует. Больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе», – заявил Карпин.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!