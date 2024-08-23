Тошич отклонил предложения из трех стран

Сербский футболист Зоран Тошич рассказал о поиске новой команды.

В апреле полузащитнику исполнилось 37 лет.

Сейчас он свободный агент. Контракт с «ПАС Ламия» истек.

«У меня есть предложения, но я ещe не определился с клубом. В конце августа точно определюсь уже, где буду дальше играть.

У меня были варианты из Казахстана, Сербии и Греции, но ни одно из них не устраивает меня. Из России никто не обращался ко мне. Жду конец трансферного окна, может ещe что-то будет», – заявил Тошич.