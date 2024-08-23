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Тошич отклонил предложения из трех стран

23 августа 2024, 22:22

Сербский футболист Зоран Тошич рассказал о поиске новой команды.

  • В апреле полузащитнику исполнилось 37 лет.
  • Сейчас он свободный агент. Контракт с «ПАС Ламия» истек.

«У меня есть предложения, но я ещe не определился с клубом. В конце августа точно определюсь уже, где буду дальше играть.

У меня были варианты из Казахстана, Сербии и Греции, но ни одно из них не устраивает меня. Из России никто не обращался ко мне. Жду конец трансферного окна, может ещe что-то будет», – заявил Тошич.

  • Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
  • Статистика хавбека: 241 матч, 47 голов, 41 ассист.

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Источник: Metaratings
Тошич Зоран
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