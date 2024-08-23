Экс-глава «Зенита»: «Спартак» боится «Зенита», это ему надо переживать, а не петербуржцам»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

– Особой тревоги нет перед матчем. Игра будет хорошей, хотя у «Зенита» непонятная ситуация с травмированными. Ясно, что не сможет сыграть Глушенков. И – Родригао. Но он и не является игроком основного состава. Про остальных Семак сказал как-то туманно. Так что, может, кого-то из тех, кого не ждем, увидим на поле. Это только подогревает интригу.

– Паники в рядах «Зенита» из-за травм не наблюдается.

– Ну а какая может быть паника? У них что, плохой состав? Это «Спартаку» надо переживать. Он неудачно играет с «Зенитом» в Петербурге, если смотреть статистику чемпионата. И, конечно, «Спартак» побаивается петербуржцев.

– Не рискнете дать прогноз?

– Такие игры – на три результата, как говорят. Но я думаю, все завершится победой одной из команд с минимальным счетом. Беспокоит, что билеты на этот матч болельщики не слишком активно покупают. Наверное, их отпугивает погода – сейчас дождливо.