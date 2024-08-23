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  • Экс-глава «Зенита»: «Спартак» боится «Зенита», это ему надо переживать, а не петербуржцам»

Экс-глава «Зенита»: «Спартак» боится «Зенита», это ему надо переживать, а не петербуржцам»

23 августа 2024, 18:46
17

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

– Особой тревоги нет перед матчем. Игра будет хорошей, хотя у «Зенита» непонятная ситуация с травмированными. Ясно, что не сможет сыграть Глушенков. И – Родригао. Но он и не является игроком основного состава. Про остальных Семак сказал как-то туманно. Так что, может, кого-то из тех, кого не ждем, увидим на поле. Это только подогревает интригу.

– Паники в рядах «Зенита» из-за травм не наблюдается.

– Ну а какая может быть паника? У них что, плохой состав? Это «Спартаку» надо переживать. Он неудачно играет с «Зенитом» в Петербурге, если смотреть статистику чемпионата. И, конечно, «Спартак» побаивается петербуржцев.

– Не рискнете дать прогноз?

– Такие игры – на три результата, как говорят. Но я думаю, все завершится победой одной из команд с минимальным счетом. Беспокоит, что билеты на этот матч болельщики не слишком активно покупают. Наверное, их отпугивает погода – сейчас дождливо.

  • Игра состоится в субботу, 24 августа, в Санкт‑Петербурге. Начало матча в 17:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 5 туров с 13 очками. «Спартак» идет 4-м с 10 очками.
  • В случае победы «Спартак» опередит «Зенит» в таблице.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (17)
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NewLife
1724428569
Туфрин, не гони туфту: кто кого побаивается стало понятно, после того, как немытые назначили своих судеек и простили Клаву.
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FCSpartakM
1724428938
а что зениту переживать, там уже все схвачено. КДК, назначение правильных судей и все такое
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Цугундeр
1724429025
Во ! Уже двое "боязливых " прибежало ..)
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Админ ресурс
1724429301
Билеты слабо покупаются? Ничего, как всегда для массовки бюджетников за 500 руб сгоните для видимости. Весь Питер за Спартак, за газовый пшик глорят только маргиналы
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ySS
1724435435
Туфрин... без гугла и не вспомнишь такого... Не знаю за Станковича, а я опасаюсь только за края обороны, Денисов и молдованин склонны к привозам и провалам
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ivany4
1724436421
Насчет боится Спартак или нет, это еще надо посмотреть. Серьезно готовиться - да! Но вот то, что сбг всех больных с коек поднял и на поле выгнал - факт. Как говориться - почувствуйте разницу, в подходах к игре!! Тут один клоун хвалился, что чуть ли ни месяц назад билеты купил и сейчас они в цене растут.)) А оказывается они практически не покупаются. Причем, что интересно, из-за того что погода дождливая. Видимо ко всем недостаткам - еще и крыша прохудилась.))
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Рыло свина
1724446262
Будет день , что он после игры мямлить будет!
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