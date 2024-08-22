Дзержинский «Химик» обыграл «БроукБойз» во 2-м раунде Кубка России

В матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России «Химик» из Дзержинска обыграл «БроукБойз» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 8-й минуте Алексей Сергиенко. На 85-й минуте «БроукБойз» не реализовали пенальти – удар Ильи Давыдова отбил в штангу вратарь Никита Шулкин.
За «БроукБойз» играли известные экс-игроки РПЛ Антон Соснин и Павел Яковлев, команду тренирует Виталий Дьяков.
Россия. Кубок. Путь регионов, 2-й раунд
Химик (Дзержинск) – БроукБойз (Одинцово) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сергиенко, 8.
Нереализованный пенальти: нет – Давыдов, 85.
Источник: «Бомбардир»