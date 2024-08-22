Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев сделал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

22 августа 2024, 18:23
19

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Жду очень интересный матч с учетом того, что у «Зенита» не будет двух ключевых игроков – Вендела и Глушенкова. Посмотрим, насколько кадровая политика Семака позволит реализовать потенциал «Зенита».

Для «Спартака» это настоящая проверка сил. Команда выглядит неплохо сейчас, но соперники у красно‑белых на старте сезона были податливыми. «Зенит» – команда неуступчивая, по составу лучше «Спартака». Но я ставлю на результативную ничью в этом матче. Допустим, 2:2.

Думаю, обе команды не будут уступать друг другу. От этого матча во многом зависит то, насколько наш футбол хорош и притягателен сейчас. Игра должна быть зрелищной, все‑таки встречаются флагманы российского футбола, дерби двух столиц. Очень хочется, чтобы футбол в этом матче был красивым и результативным», – сказал Губерниев.

  • Игра состоится в субботу в Санкт‑Петербурге. Начало матча в 17:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ после пяти туров с 13 очками. «Спартак» идет четвертым с 10 очками.

Еще по теме:
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» 2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» 4
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1724340591
...я бы, его комментатором на матч поставил, чтоб уже окончательно и бесповоротно все убедились, Губе с футболом не по пути...
Ответить
Garrincha58
1724340842
А сколько поставил не сказал
Ответить
andr45
1724341893
Готов заключить пари с кем угодно, что Вендел будет играть. Не исключаю и появление Глушенкова) Все это хохляцкие хитрости)
Ответить
власик
1724342538
а нельзя ли вместо губерниева публиковать мнение более авторитетного . губерниев- позор лично для бомбардира
Ответить
k611
1724343707
Зачем профану в футболе давать какой-то прогноз. Это всё равно что сантехник будет давать прогноз как пройдёт операция по удалению апендицита.
Ответить
korshun1977
1724347793
Предлагаю чтобы играли в лыжи обутые Губерниеву понравится и ничья будет.
Ответить
Вомбат
1724349582
Врешь, Губерниев. У Зенита не будет 4 ключевых игроков. Педро и Караваев тоже ключевые игроки Зенита. Педро точно некем заменить.
Ответить
raritet
1724357113
Осталось еще услышать прогноз от Родниной ....
Ответить
Скай
1724388241
бЗинитовский выкормыш пи z дюков, уже инструктирует судееек.
Ответить
Главные новости
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
18
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
12
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+