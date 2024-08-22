Губерниев сделал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Жду очень интересный матч с учетом того, что у «Зенита» не будет двух ключевых игроков – Вендела и Глушенкова. Посмотрим, насколько кадровая политика Семака позволит реализовать потенциал «Зенита».

Для «Спартака» это настоящая проверка сил. Команда выглядит неплохо сейчас, но соперники у красно‑белых на старте сезона были податливыми. «Зенит» – команда неуступчивая, по составу лучше «Спартака». Но я ставлю на результативную ничью в этом матче. Допустим, 2:2.

Думаю, обе команды не будут уступать друг другу. От этого матча во многом зависит то, насколько наш футбол хорош и притягателен сейчас. Игра должна быть зрелищной, все‑таки встречаются флагманы российского футбола, дерби двух столиц. Очень хочется, чтобы футбол в этом матче был красивым и результативным», – сказал Губерниев.