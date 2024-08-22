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  • Футболист «Родины» стал жертвой мошенников – его развели на 500 тысяч рублей

Футболист «Родины» стал жертвой мошенников – его развели на 500 тысяч рублей

22 августа 2024, 13:00
3

Полузащитник «Родины» Даниэль Свинцов обратился в полицию.

Мошенники развели его на 500 тысяч рублей. Инцидент произошел 21 августа.

«Днем Свинцову поступил звонок. По традиции, звонивший представился сотрудником Центробанка и сообщил Свинцову, что все его деньги под угрозой.

Он сообщил игроку, что сейчас ему позвонят «из ФСБ» и скажут что делать дальше. И действительно Свинцову опять поступил звонок. Задачка была простая – взять в банке кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Как вы понимаете, Даниэль отправился в банк, оформил кредит на 500 000 и перевел деньги «куда надо». После этого футболист попытался выяснить у звонивших, что ему делать дальше, но те перестали выходить на связь», – сообщил источник.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Первая лига Родина Свинцов Даниэль
Комментарии (3)
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edw7777
1724321647
Извечная российская беда - дураки!
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...уефан
1724321852
...футболиста развести, что ребёнка обмануть!)...
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MazaiNN
1724326393
Чтоб ,,спасти,, деньги нужно взять кредит то есть деньги которые и будем ,,спасать,,. А до этого получается денег не было?
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