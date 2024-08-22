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РФС назначил судей на матч «Зенит» – «Спартак»

22 августа 2024, 12:24
14

Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в 6-м туре РПЛ.

Главным арбитром назначен Виталий Мешков. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе. Резервным рефери станет Роман Сафьян. Ответственные за VAR – Сергей Иванов и Сергей Цыганок.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 24 августа.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • В случае победы москвичи обойдут петербуржцев в таблице РПЛ.

Другие назначения на 6-й тур РПЛ:

23 августа (пятница)

«Рубин»«Динамо Мх»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

24 августа (суббота)

ЦСКА – «Акрон»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Лунeв, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мешков Виталий
Комментарии (14)
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...уефан
1724318852
...ну, понеслась!)...
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Цугундeр
1724319019
7-1. Забьёт Соболь все семь !))) Умора с вас ,..со всех..Читаем дальше .
Ответить
BAIv
1724320523
Московские судьи судят Быков и Зенит москвичи довольны это их справедливость!
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Spartak_forv@
1724321228
Собственно,как и ожидалось-легенды в строю
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СвинкаСправедливости
1724324236
Главное, что на ВАР - Иванов!
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VVS25
1724324578
Дядюшка М. на всякий пожарный решил своих карманных назначить. Один 100 лет пенки в пользу КБ не ставит, второй на видике в упор нарушений не замечает. Прекрасно.
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slavа0508
1724324856
Кто бы не был из судей Питер как правило не обижают ...а если вдруг и случается ошибка не пользу Зенита . то вонь идёт потом на всю Россию ...
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Скай
1724324977
Зинаида с помощью пи zДюкова подстраховывается.
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Skull_Boy
1724325088
Хаххахахахахахха, вот это 100% цирк
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zigbert
1724353152
От Мешкова можно ждать что угодно. Непредсказуемый судья.
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