РФС назначил судей на матч «Зенит» – «Спартак»

Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в 6-м туре РПЛ.

Главным арбитром назначен Виталий Мешков. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе. Резервным рефери станет Роман Сафьян. Ответственные за VAR – Сергей Иванов и Сергей Цыганок.

«Зенит» примет «Спартак» в субботу, 24 августа.

Начало матча – в 17:30 мск.

В случае победы москвичи обойдут петербуржцев в таблице РПЛ.

Другие назначения на 6-й тур РПЛ:

23 августа (пятница)

«Рубин» – «Динамо Мх»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

24 августа (суббота)

ЦСКА – «Акрон»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Лунeв, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.