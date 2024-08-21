Кафанов обсуждал Сафонова с тренером вратарей «ПСЖ»: подробности разговора

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поговорил со своим коллегой из «ПСЖ» Борхой Альваресом.

Они обсуждали вызов Матвея Сафонова в национальную команду на сентябрьский сбор.

«Общался с тренером вратарей «ПСЖ». Обсудили два вопроса: нужно ли вызывать Матвея на сентябрьский сбор в сборную России в тот момент, когда идeт адаптация в новом клубе. И если мы его вызываем, то на что, на его взгляд, надо обратить внимание в период тренировочного процесса.

Сейчас Матвей очень хорошо тренируется. Для него точно не будет лишним, если он сыграет матч за национальную сборную! На сегодняшний день тренеры «ПСЖ» очень довольны его работой», – сказал Кафанов.