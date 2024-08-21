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  • Кафанов обсуждал Сафонова с тренером вратарей «ПСЖ»: подробности разговора

Кафанов обсуждал Сафонова с тренером вратарей «ПСЖ»: подробности разговора

21 августа 2024, 23:40
2

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поговорил со своим коллегой из «ПСЖ» Борхой Альваресом.

Они обсуждали вызов Матвея Сафонова в национальную команду на сентябрьский сбор.

«Общался с тренером вратарей «ПСЖ». Обсудили два вопроса: нужно ли вызывать Матвея на сентябрьский сбор в сборную России в тот момент, когда идeт адаптация в новом клубе. И если мы его вызываем, то на что, на его взгляд, надо обратить внимание в период тренировочного процесса.

Сейчас Матвей очень хорошо тренируется. Для него точно не будет лишним, если он сыграет матч за национальную сборную! На сегодняшний день тренеры «ПСЖ» очень довольны его работой», – сказал Кафанов.

  • Сафонов в июне перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Сборная России в сентябре проведет товарищеские матчи с Таиландом и Вьетнамом.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (2)
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АртурZaСМ
1724301959
Ага, очень довольны его работой, а играет какой-то третий вратарь
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SLADE2019
1724316251
Тебе, Кафанов и другим, умные люди говорят, что пусть останется в Париже и продолжает процесс акклиматизации. Дайте возможность тому Лантратову поиграть.
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