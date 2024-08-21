Нойер объяснил решение закончить карьеру в сборной Германии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался об уходе из сборной Германии.

Голкипер выступал за немецкую сборную с мая 2009 года.

Он провел 124 матча и пропустил 118 голов.

Нойер выиграл ЧМ-2014.

«Этот день должен был когда-то наступить. Сегодня завершается моя карьера в сборной Германии. Все, кто со мной знаком, знают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад в матче против ОАЭ – тогда я очень волновался.

У нас было много взлетов и падений. Главным событием, безусловно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Оглядываясь сегодня назад, я очень горжусь и благодарен за то, что делил поле вместе с товарищами по команде и был капитаном на протяжении семи лет.

Завершением моей карьеры стало то, что я смог восстановиться после травмы и сыграть на домашнем Евро. Хочу поблагодарить всех сотрудников Немецкого футбольного союза, в особенности тренеров вратарей – мы были одной семьей.

А также моих партнеров по команде, с которыми мне было очень весело играть и тренироваться. Отдельное спасибо болельщикам за то, что всегда поддерживали», – заявил Нойер.