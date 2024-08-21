Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ

Мостовой оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ

21 августа 2024, 00:52
2

Александр Мостовой высказался о предстоящей игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Максим Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество, где-то 55 на 45 в их пользу. Но сейчас шансы действительно равны.

Вообще, этот матч для «Спартака» будет серьезной проверкой. Ведь одно дело, когда ты играешь дома с «Факелом» или «Крыльями», и совсем другое дело, когда ты играешь с «Зенитом» в Питере», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 24 августа.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • В случае победы москвичи обойдут петербуржцев в таблице РПЛ.

Еще по теме:
«Спартак» в третий раз оштрафовали за кричалку фанатов про «Зенит» 23
Радимов похвалил «Спартак» за матч с «Зенитом» 2
Боярский назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Спартак» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1724217590
На данный момент у Зенита будет один благоприятный ничейный исход, а Спартак, если не воспользуется ослабленным моментом Зенита то это будет для них неудача
Ответить
Spirit_78
1724229464
Ещё многое зависит от того, уберут ли Клаудиньо кабинетные борцуны с Зенитом посредством надуманной дисквалификации.
Ответить
Главные новости
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Все новости
Все новости
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
8
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+