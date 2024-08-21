Мостовой оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ

Александр Мостовой высказался о предстоящей игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Максим Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество, где-то 55 на 45 в их пользу. Но сейчас шансы действительно равны.

Вообще, этот матч для «Спартака» будет серьезной проверкой. Ведь одно дело, когда ты играешь дома с «Факелом» или «Крыльями», и совсем другое дело, когда ты играешь с «Зенитом» в Питере», – сказал Мостовой.